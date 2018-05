De um lado: “O aborto é contra a nossa cultura”. Do outro: “A cultura religiosa faz-te sentir suja”

“Chamem-me Emma.” Foi o único pedido que nos fez para contar o dia em que decidiu que não iria ter o bebé que tinha no ventre. Ainda hoje, aos 35 anos, prefere não dar o nome porque “o estigma é muito grande” e na empresa de informática e tecnologia onde trabalha há “alguns portugueses”. Tem receio que saibam o que fez. Há 15 anos, engravidou e decidiu abortar. Porque na Irlanda - onde nasceu, cresceu, estudou e viveu - o aborto era e ainda é crime (a pena pode chegar aos 14 anos de prisão), Emma viajou às escondidas com uma vizinha até Londres para concretizar a sua escolha. E escolheu. “Chamem-me Emma, esse seria o nome que daria ao meu bebé se fosse menina.”

Emma é irlandesa mas hoje vive em Londres. Mudou-se pouco depois de aquele dia lhe ter mudado a vida. Esta sexta-feira vota-se na Irlanda para apagar ou manter a 8º emenda da Constituição, que equipara os direitos da mãe aos dos bebés ainda não nascidos. Ou seja, criminaliza o aborto.

A história de Emma é como tantas outras: estudava na universidade de Dublin, em 2002, quando conheceu um inglês por quem se apaixonou. Depois surgiram as complicações: ele alistou-se quando o Iraque foi invadido pelas tropas da NATO e da coligação, ela estava grávida e, pouco tempo depois, o namorado foi ferido com gravidade. “Não quero falar dele porque é a privacidade dele, mas reparei logo que ele não ia conseguir criar a criança e nem eu queria parar ali a minha vida. Teria sido uma péssima mãe, não havia nada estável na minha vida”, conta ao Expresso.

reuters

Por mais de 500 quilómetros, Emma viajou de carro com a vizinha para travar a gravidez que naquele momento estava longe de ser desejada. A experiência física não foi traumatizante mas tudo o resto foi. “Não dizer nada aos meus pais, aos meus amigos - que ainda hoje não sabem. Ir no carro com uma estranha que só me queria ajudar mas não me era nada, chegar a uma clínica, descansar duas horas numa paragem de serviço e voltar para casa.” Aquele dia passou-se e nem com a sua nova amiga inglesa voltou a falar sobre o que se passou.

“A cultura na Irlanda é mesmo muito fechada, ninguém fala disto nem entre os amigos mais chegados. Não é só a possibilidade de uma pena de prisão que angustia as mulheres, é toda a cultura religiosa que te faz sentir suja, cheia de vergonha pelo mero facto de precisares de um aborto. Quer queiras quer não, parece que está no teu subconsciente que te portaste mal, que pecaste por te envolveres com alguém fora do matrimónio.”

Tal como Emma, várias irlandesas escolhem sair para abortar. Vão quase sempre até ao Reino Unido - estima-se que todos os dias nove mulheres façam a viagem - ou pontualmente para a Holanda. Segundo os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde britânico relativos a 2016, das 4810 não-britânicas que abortaram 3265 eram irlandesas. É quase possível traçar um perfil: mulheres entre os 20 e 30 anos, solteiras mas com parceiros e fazem-no pela primeira vez entre as três e nove semanas de gestação. Assim também era Emma.

“Às vezes ouvimos algumas pessoas na televisão que são pela criminalização e parece que acham que se o aborto fosse legal as mulheres o fariam sem pensar duas vezes. Eu esperei até aos últimos dias para decidir.” Emma fez uma tatuagem do lado direito do torso em memória da criança que não nasceu. “Eu queria a criança mas não tinha condições de a educar. Não pensei só ‘vamos lá riscar esse assunto da minha vida rapidamente’.”

Não é uma lei, é uma emenda constitucional

“Este é um país católico”, disseram os médicos do hospital de Galway, na Irlanda, aos pais de Savita Halappanavar, a mulher de origem indiana que morreu de septicemia depois de a membrana que envolvia o feto se romper ainda dentro dela. Como o feto ainda tinha batimentos cardíaco, nada foi feito para provocar um aborto - nenhum medicamento, nenhum procedimento. Savita tinha 31 anos e este foi um dos casos que desencadeou o movimento pela legalização da interrupção voluntária da gravidez que esta sexta-feira é votado em referendo num dos países mais católicos do mundo.

“Atualmente, na Irlanda há interrupções da gravidez em situações em que a vida da mulher está em risco. Casos como o da Savita são extremamente tristes e trágicos. Mas nesta história não foi a 8º emenda que proibiu o aborto, os médicos é que foram negligentes.” Abigail Malone faz parte do movimento Save the 8, que apela ao voto contra a mudança da emenda constitucional. “O aborto vai contra a cultura irlandesa, que é uma cultura de vida. Não faz sentido que a primeira coisa oferecida a uma mulher seja um aborto. Se isso acontecer, vai mudar a cultura da Irlanda. Oferecer um aborto não é um sinal de compaixão nem é um verdadeiro apoio à mulher”, defende.

Foto Clodagh Kilcoyne/ REUTERS

Nos meses que se seguiram à morte de Savita Halappanavar, milhares de irlandeses saíram às ruas com cartazes com a fotografia de Savita e a frase “ela também tinha batimento cardíaco” escrita por baixo pedindo uma nova lei para o país. Esta sexta-feira é também por Savita que muitas mulheres vão votar na Irlanda. Uma delas é Julie Shanley, cantora profissional num coro que hoje em dia se dedica a compor canções pelo anulamento da emenda número oito da Constituição irlandesa.

“A Irlanda não é ‘o único sítio seguro do mundo para os bebés que não nasceram’ ou ‘o último reduto dos valores católicos’ como algumas pessoas gostam de dizer. O que acontece é que enviámos nove mulheres por dia para Inglaterra para que possam aceder a serviços de saúde que a Irlanda não dá aos próprios cidadãos. É a soberania de um país a falhar”, diz ao Expresso Julie Shanley, 28 anos, numa chamada a partir de Galway. Já não há assim tanta gente “completamente católica que é incapaz de mudar de opinião” na Irlanda, até porque, garante, todo o seu círculo familiar e de amigos irá votar para retirar este artigo na Constituição para abrir caminho a que se possa legislar “como nos restantes países que não têm este artigo na Constituição”.

O que se vai votar?

O fim da 8º emenda não legaliza o aborto, no entanto permite ao parlamento legislar no sentido de encontrar uma lei de acordo com as sensibilidades partidárias e que se aproxime mais do desejo da maioria da população. Em 2017, o Governo irlandês reuniu uma “assembleia de cidadãos”, formada por 99 pessoas escolhidas aleatoriamente, para se pronunciar sobre como ou se se deveria mudar a lei. Votaram a favor de levantar as restrições ao aborto 64% das pessoas.

Na verdade, aos irlandeses não vai ser perguntado se querem ou não legalizar o aborto. A questão colocada é se querem aprovar a 36º emenda à Constituição, que prevê a anulação do artigo 40.3.3 – vulgarmente conhecido como “8º emenda” – e substituí-la por uma disposição favorável. “Isto não vai mudar imediatamente a legislação sobre o aborto na Irlanda. Mas irá permitir legislar o seus acesso e os cuidados médicos”, explica o Together for Yes, um dos principais movimentos pela revogação da 8º emenda.

A proposta é que qualquer mulher possa ter acesso a cuidados médicos e abortar até às 12 semanas sem necessidade de uma “autorização” médica – após esse período, só pode acontecer se a vida da mãe estiver em risco ou o bebé com alguma malformação fatal, sendo necessária certificação de dois médicos. Quando a grávida consultar o médico, todas as opções vão ser-lhe explicadas e, após um período obrigatório de 72 horas para que as hipóteses sejam consideradas, toma a decisão. Caso decida prosseguir com o aborto, a mulher vai ser sempre supervisionada pela a equipa médica. Interromper a gestação depois das 23 semanas, altura em que um bebé, ainda que com dificuldade, já consegue sobreviver fora do útero, não vai ser possível.

A votação desta sexta-feira prevê-se renhida. As últimas sondagens publicadas no semanário irlandês “Sunday Independent” conduzidas pela empresa Kantar Millward Brown mostram que, excluindo os indecisos, que ultrapassam os 10%, o “sim” lidera com 57% enquanto o “não” está nos 43%.

“A 8º emenda é parte da Constituição da Irlanda e é a única referência à proteção de um bebé por nascer. Não podemos passar de um país que protege a vida de alguém que ainda não nasceu para um que não tem o mínimo de proteção. Isso é muito perigoso”, defende Abigail Malone, do Save the 8. “Um apoio real seria se o Governo estivesse a legislar sobre ajuda ajuda financeira a pais solteiros e a jovens grávidas. Estamos a atravessar uma crise no sistema de saúde e assistência social, há dezenas de pessoas que não têm casa e vivem em pensões… Com isto tudo a acontecer, como podemos pensar no aborto? É preciso legislar e melhorar as condições de vida, apoiar verdadeiramente as mulheres.”

O principal argumento da campanha pelo sim, pela substituição da 8º emenda, é o facto de a criminalização do aborto não prevenir que os abortos sejam feitos.“Vote ‘sim’ para garantir que as mulheres que precisem de um aborto têm apoio médico. Vote ‘sim’ para que os médicos tenham permissão para tratar mulheres cuja vida fica em perigo na gravidez. Vote ‘sim’ para permitir que as mulheres tomem decisões importantes sobre a própria vida e família”, argumenta o Together for Yes.

Os eleitores podem votar entre as 07h e as 22h desta sexta-feira. Há muita gente que está a regressar à Irlanda, ainda que apenas por algumas horas, para exercer o direito. Nas redes sociais foi criado o movimento #hometovote. A Universidade de Oxford, por exemplo, foi uma das primeiras a disponibilizar uma verba aos alunos para incentivar a ida a casa e votarem no referendo. Também as universidades de Nottingham e Birmingham tomaram medidas semelhantes.

Em Portugal, a lei da interrupção voluntária da gravidez prevê que uma mulher possa decidir abortar até às 10 semanas de gestação - o mesmo acontece na Croácia, Eslovénia e Turquia. No entanto, o mais comum na Europa é que a decisão possa ser tomada até às 12 semanas (Áustria, Bélgica, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Estónia, França, Grécia, Alemanha, Hungria, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Eslováquia e Suíça). Em Itália, o limite está fixado nas 12 semanas e 9 dias (90 dias), já na Roménia e em Espanha nas 14 semanas. Islândia (16 semanas), Suécia (18 semanas), Holanda (22 semanas) e Reino Unido (24 semanas) têm uma lei menos restritiva. Em países como Chipre, Finlândia e Polónia, a interrupção não pode ser feita por pedido da mulher e em Malta está completamente proibido.