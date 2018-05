Conversas de um casal gravadas secretamente. A culpa é do sistema Alexa, da Amazon

A lição fundamental, mais uma vez, é simples: cuidado com certos aparelhos que se têm em casa porque estão sempre à escuta

Para quem ainda requer provas de que a tecnologia não é de fiar, eis mais uma. Um casal em Portland (estado de Washington, EUA) encontrava-se em casa sem saber que as suas conversas estavam a ser gravadas. E não apenas gravadas, como transmitidas a outras pessoas. Só quando uma pessoa conhecida lhes telefonou a avisar para desligarem os aparelhos lá em casa, pois os hackers tinham-se infitrado neles, é que se aperceberam de que havia um problema.

Ao princípio duvidaram. Mas quando a pessoa em causa - por acaso, um empregado do marido - lhes referiu temas sobre que tinham estado a conversar, acreditaram finalmente. Ao que parece, porém, não havia hackers. A culpa era do sistema Alexa que tinham em casa, com a sua tecnologia de voz muito sensível.

Tal como a Siri da Apple e o Assistant da Google, o Alexa serve para controlar a música, a temperatura e outros sistemas eletrónicos numa casa. É ativado por um termo específico - a palavra Alexa - e recebe instruções orais. Mas às vezes entende mal.

Terá sido isso que aconteceu agora. O Alexa ouviu erradamente o seu comando de ativação, interpretando a conversa subsequente como instrução para enviar uma mensagem, e enviando-a a uma pessoa que se encontrava na lista de contactos do casal.

A Amazon, responsável pelo Alexa, já prometeu que vai fazer o que puder para tentar tornar situações como esta tão raras quanto possível. Mas o caso recorda mais uma vez um facto básico que convém ter em conta: as máquinas, aquelas máquinas, estão sempre a ouvir. E muitas vezes, aliás, também a gravar.

Um especialista em tecnologia que trabalhava na ACLU, a venerável organização de direitos cívicos, resumiu a questão à Bloomberg News: "Acolhemos estes sistemas nas nossas vidas em formas cujas consequências negativas só agora começamos a ver. Há situações em que não precisamos de ter estas coisas. Muitas pessoas compraram o Echo (o aparelho que liga ao Alexa) porque parece ser esta coisa mágica. Se calhar a magia não vale a pena".