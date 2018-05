Canadá. Explosão em restaurante de Mississauga faz 15 feridos, dois suspeitos em fuga

Cerca de 15 pessoas ficaram feridas esta quinta-feira na sequência da detonação de um explosivo improvisado no interior de um restaurante na cidade canadiana de Mississauga. De acordo com as autoridades, três delas apresentavam ferimentos graves.

No Twitter, a polícia regional de Peel escreveu: “Dois suspeitos, que estavam no local, detonaram um engenho explosivo improvisado. Vários feridos foram transportados para o hospital local e três, em estado crítico, foram levados para um Centro de Traumas de Toronto”.

No mesmo tweet, a polícia publicou uma fotografia das câmaras de segurança mostrando dois homens de cara tapada a entrarem no restaurante Bombay Bhel.

Segundo a imprensa local, as estradas na área foram fechadas e a zona estava dominada por uma grande presença policial com agentes fortemente armados.

A explosão ocorreu pouco depois das 22h30 locais.

Mississauga é a sexta maior cidade do Canadá, com uma população de cerca de 700 mil, e fica a pouco mais de 30 quilómetros de Toronto.