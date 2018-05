Brasil. Governo tenta conter protestos com redução temporária do preço dos combustíveis

O Governo brasileiro chegou a acordo com empresas de transporte para suspender os protestos contra os elevados preços do gasóleo. Ao prometer eliminar os impostos sobre combustíveis e usar subsídios para manter a redução de 10% nos preços, anunciada na quarta-feira, o Executivo espera uma interrupção dos protestos durante duas semanas. Os camionistas ainda não confirmaram se aceitam o acordo. Um sindicato que representa 700 mil motoristas de camiões abandonou as negociações antes do anúncio do Governo, e diz que planeia continuar com os protestos.

As manifestações, organizadas pelos transportadores, bloquearam as estradas em todo o país nos últimos quatro dias, com longas filas no exterior dos postos de abastecimento. Muitos aeroportos estão a ficar sem combustível. Algumas empresas disseram aos seus funcionários para ficarem em casa esta sexta-feira. A escassez de produtos básicos foi relatada por todo o país.

O receio de que os protestos possam continuar por mais alguns dias levou consumidores a comprarem grandes quantidades de pão, arroz e água mineral, enquanto algumas superfícies comerciais limitaram o número de produtos por consumidor. As exportações também foram afetadas, uma vez que as principais vias rápidas continuam bloqueadas. E naquele que é o maior produtor de açúcar no mundo, as reservas foram reduzidas a “quase zero” nos principais portos. Apenas dois dos 27 estados brasileiros não foram afetados pela paralisação.

As ações da Petrobras, a estatal petrolífera, caíram 15% na quinta-feira depois do anúncio da redução em 10% do preço do gasóleo para incentivar as negociações. O presidente da empresa, Pedro Parente, disse na quarta-feira que os preços baixos seriam congelados temporariamente para dar tempo ao Governo para negociar com os líderes dos protestos. "Trata-se de uma medida excecional. Não significa que a empresa esteja a mudar a sua política de preços", precisou.

Desde que o Presidente Michel Temer assumiu o cargo em 2016, os preços dos combustíveis quase duplicaram.