Vice dos EUA é um “manequim político” e faz observações “ignorantes e estúpidas”, diz Coreia do Norte

A vice-ministra dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Choe Son-hui, acusou esta quarta-feira o vice-Presidente dos EUA, Mike Pence, de ser “estúpido” e alertou para um possível “confronto nuclear”. A governante, responsável pela pasta da diplomacia norte-americana, esclareceu que Pyongyang não “imploraria aos EUA por diálogo” nem tentaria persuadir o país a participar nas negociações. Num artigo publicado pela agência estatal de notícias KCNA, Choe escreveu que Pence fez “comentários desenfreados e imprudentes” nos últimos dias.

Apelidando-o de “manequim político”, a responsável diz-se surpreendida por Pence comparar a Coreia do Norte, “um Estado com armas nucleares”, com a Líbia, “que simplesmente instalou alguns itens de equipamento e andou a brincar com eles”. “Como pessoa envolvida nos assuntos dos EUA, não posso reprimir a minha surpresa com estas observações ignorantes e estúpidas vindas da boca do vice-Presidente dos EUA”, escreveu. E deixou a ameaça: “Se os Estados Unidos nos vão encontrar numa sala de reuniões ou num confronto nuclear, depende inteiramente da decisão e do comportamento” americanos.

A realização do encontro histórico entre os líderes dos dois países, agendado para 12 de junho em Singapura, foi recentemente posta em causa por ambas as partes. Na semana passada, Pyongyang ameaçou cancelar a cimeira entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente norte-americano, Donald Trump, responsabilizando os exercícios militares feitos pelos EUA e pela Coreia do Sul. Em resposta, Trump também lançou dúvidas relativamente à cimeira, anunciando esta quarta-feira que uma decisão sobre o assunto seria tomada “na próxima semana”.