Trump cancela cimeira com Coreia do Norte

O Presidente norte-americano anunciou esta quinta-feira que está cancelada a cimeira histórica com a Coreia do Norte, que estava agendada para o próximo dia 12 de junho, em Singapura.

“Eu esperava muito por este encontro. Infelizmente, com base na tremenda raiva e hostilidade aberta manifestada na sua mais recente declaração, sinto que é inadequado, neste momento, realizar este encontro há muito tempo planeado”, pode ler-se numa carta enviada por Trump ao líder coreano Kim Jong Un.

O Presidente dos EUA destacou o “esforço” e o “diálogo” entre as duas partes que permitiu agendar a cimeira, mas lamentou o discurso recente do regime de Pyongyang, que considerou os exercícios militares dos EUA e da Coreia do Sul como uma “provocação”. “Fala das suas capacidades nucleares, mas as nossas são tão massivas e poderosas que peço a Deus para que nunca tenham que ser usadas”, acrescentou.

Na missiva, Trump sublinhou ainda o “lindo gesto” que permitiu a libertação de três prisioneiros norte-americanos detidos na Coreia do Norte “que estão agora em casa com as suas famílias”.

Por último, o líder norte-americano deixou um último repto ao seu homólogo norte-coreano: “Se alterar a sua visão sobre a mais importante cimeira, por favor não hesite em telefonar-me ou escrever uma carta. O mundo, e a Coreia do Norte em particular, perdeu uma grande oportunidade de alcançar a paz duradoura, a grande prosperidade e riqueza. Esta oportunidade perdida é efetivamente um momento triste na nossa história”, concluiu.

Esta decisão é anunciada no mesmo dia em que a Coreia do Norte fez explodir os túneis no lugar onde se realizavam testes nucleares.

Na terça-feira, Trump já tinha admitido a hipótese de a cimeira ser cancelada, após um encontro com o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in para discutir o evento. Desde a semana passada que aumentou a tensão na região, depois de a Coreia do Norte ter ameaçado faltar à cimeira prevista para Singapura, entre Kim Jong-un e Donald Trump.