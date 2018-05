Resolvido finalmente o mistério do assassinato de Olof Palme?

O maior mistério da história criminal sueca poderá ter finalmente resposta. A 28 de fevereiro de 1986, o primeiro-ministro Olof Palme foi assassinado a tiro numa rua de Estocolmo. O criminoso permaneceu desconhecido, mas agora um jornalista freelancer, Thomas Pettersson, escreveu um livro onde apresenta uma solução aparentemente plausível.

Na sua versão, que resulta de 12 anos de investigação e foi agora precedida de uma pré-publicação na revista Filter, Palme foi morto por um homem chamado Stig Engström, que já era conhecido por ter sido uma das primeiras testemunhas presentes no local após o assassinato do primeiro-ministro.

Naquele serão fatídico, Palme e a sua mulher, Lisbeth, tinham acabado de ver uma comédia sueca no cinema e regressavam a casa, caminhando pela rua. Sendo a Suécia considerada um país extremamente seguro, iam sem guarda-costas (desde então as regras mudaram). Um homem aproximou-se e disparou duas vezes sobre Palme, atingindo-o no estômago. Duas raparigas ainda o tentaram ajudar, mas ele não demorou a morrer.

Um falso culpado

Ao longo dos anos, houve numerosas teorias sobre o crime, geralmente relacionadas com as posições controversas do primeiro-ministro em questões nacionais e internacionais - ele era, por exemplo, um apoiante de Fidel Castro. Mas nunca nada ficou esclarecido.

Um pequeno criminoso e toxidependente que já antes tinha morto uma pessoa chegou a ser condenado a prisão perpétua com base no testemunho da viúva de Palme, mas a condenação foi anulada, por o testemunho de Lisbeth ser visto como pouco fiável.

Engström, que recebera treino de armas num clube de tiro militar, era consultor de publicidade da Skandia, a empresa de serviços financeiros cujo edifício ficava próximo. Tinha ficado a trabalhar tarde e saíra três minutos antes do crime.

Contou depois que tropeçara num corpo deitado de costas e hesitara em parar ou seguir para o metro. Segundo Pettersson, porém, Engström frequentava círculos críticos de Palme, onde não era levado a sério. O seu motivo poderá ter sido simplesmente o de impressionar os seus pares.

“Não fazia mal a uma mosca”

Embora Engström tenha sido descartado como suspeito na altura, o crime produziu efeitos dramáticos na sua vida. Segundo a sua ex-mulher, ele começou a beber muito e a ficar deprimido. Divorciou-se em 1999 e matou-se no ano seguinte. Contudo, a ex-mulher não acredita que ele tenha morto Palme: "Está fora de questão. Ele não era esse tipo de pessoa, com certeza. Era demasiado cobarde. Não fazia mal a uma mosca".

Outras pessoas também se mostram convencidas, o que não surpreende, pois ao longo dos anos tem havido pistas muito diversas que não levaram a nada. Um advogado disse ao jornal “Aftonbladet”: "É fácil apontar um homem morto que não se pode defender".

Pela sua parte, as autoridades apenas admitiram que estão a seguir pistas antes não exploradas, sem adiantar mais. O primeiro-ministro, Stefan Löfven, disse que o caso era uma ferida aberta que precisava de ser resolvida.