Putin recebe Macron na Rússia. Irão, Síria e Ucrânia devem dominar discussões

O Presidente francês, Emmanuel Macron, inicia esta quinta-feira uma visita de dois dias a São Petersburgo, na Rússia, a convite do seu homólogo russo, Vladimir Putin, depois de se terem reunido pela primeira vez há um ano em Versalhes. Os dois governantes terão um primeiro encontro esta manhã no Palácio Constantino, sendo esperada a presença de Macron na sexta-feira numa sessão do Fórum Económico Internacional.

O acordo nuclear com o Irão, o conflito na Síria e a situação no leste da Ucrânia deverão dominar o diálogo entre os dois líderes. O objetivo é limar arestas e tentar alcançar consensos relativamente a crises internacionais. “Espera-se que as duas partes mantenham discussões ao mais alto nível sobre o desenvolvimento da cooperação bilateral, além de assuntos fundamentais da agenda regional e internacional”, refere um comunicado do Kremlin.

“A Rússia está presente na Síria e no Médio Oriente. Mantém relações estreitas com o Irão. É preciso conversar com o país, mantendo os olhos abertos”, defendeu um diplomata francês, citado pelo jornal “Figaro”.

A prioridade do chefe de Estado gaulês é discutir com Putin a maneira de manter o acordo nuclear alcançado em 2015 entre o Irão e o grupo 5+1 (EUA, Rússia, China, França e Reino Unido e a Alemanha), após o anúncio da saída dos EUA. Macron acredita que a proximidade de Moscovo com Teerão facilitará este processo, tornando o Médio Oriente mais seguro.

Macron pretente também alertar Putin para a necessidade de relançar o processo de paz na Síria, de forma a evitar a escalada da violência na região.

A anexação da Crimeia por parte da Rússia também deverá ser um dos assuntos de discussão entre os dois líderes, numa altura em que Moscovo enfrenta forte contestação internacional nomeadamente face ao caso do envenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e a sua filha Yulia no Reino Unido e a alegada interferência russa nas eleições norte-americanas.