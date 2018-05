Pôr pó de talco aos bebés é financiar o Daesh?

Quando procuram aliviar a irritação na pele dos seus bebés, os cidadãos europeus e americanos podem estar inadvertidamente a financiar o Daesh (autodenominado Estado Islâmico). É o que se conclui de um relatório agora apresentado pela Global Witness, uma ONG que estuda as redes económicas por trás dos conflitos, da corrupção e das devastações ambientais.

Segundo o relatório, o Daesh explora dezenas de minas de talco no Afeganistão. Uma vez obtido, o mineral (também usado em cosméticos e tintas, além do pó) é enviado para o Paquistão, onde o misturam com produto local e o exportam. A maior parte dele acaba na Europa, embora os Estados Unidos sejam o principal país importador, consumindo 40% do produto.

Há muito se constatou que os minerais são usados para financiar os talibãs. Estima-se que eles lhes rendam anualmente 300 milhões de dólares (255 ME), dos quais 2,5 milhões provêm do talco. Agora tornou-se claro que o Daesh também lucra dessa forma. Depois do Iraque e da Síria, onde já o faziam, chegou a vez do Afeganistão.

De quem é o minério, afinal?

Na província de Nangarhar, junto ao Paquistão, o grupo controla três zonas, cada uma delas com entre cinco e 20 minas de talco. O facto de apenas uma percentagem ínfima do orçamento geral do Afeganistão provir da exportação de minerais - embora, só em talco, as exportações do país tenham atingido 560 mil toneladas em 2016 - ilustra a dimensão do problema.

A Europa e os EUA devem ter consciência do que está em causa, sugeriu o diretor de campanhas da Global Witness. "Os consumidores e as companhias nesses países podem estar a financiar a insurgência afegã sem saberem."

A ONG faz várias recomendações em matérias de segurança e outras, apelando a que sejam cumpridas não só para ajudar a pôr fim ao conflito, como para permitir que cidadãos afegãos beneficiem de recursos naturais que, ao fim e ao cabo, são propriedade deles. O governo garante que no último ano fechou pelo menos cem minas ilegais.