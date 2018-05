Míssil que derrubou o voo da Malaysia Airlines na Ucrânia era russo

Investigação concluiu que o míssil que causou o acidente do voo MH17, em Donetsk, Ucrânia, pertencia a uma brigada antiaérea russa

Foi um míssil russo que derrubou o voo MH17 da Malaysia Airlines, quando sobrevoava território ucraniano, no dia 17 de julho de 2014. Eis a conclusão da equipa holandesa que investigou o caso, comunicada hoje numa conferência de imprensa em Utreque, na Holanda. O desastre custou a vida a todos os 298 ocupantes do avião.

O projétil em causa pertencia à 53.ª Brigada Antiaérea das forças armadas da Federação Russa, estacionada em Kursk, no oete do país, afirmou Wilbert Paulissen, um dos investigadores o caso. Essa origem já fora apontada pelo sítio de investigação Bellingcat, recorda o diário britânico “The Guardian”,

Através da análise de imagens de vídeo, a equipa crê ter identificado o lançador Buk TELAR que serviu para lançar o míssil. Esta conclusão confirma o que a equipa já anunciara ser a sua convicção em 2016.

Pertencente à Rússia, o Buk TELAR terá sido levado para a parte da Ucrânia então dominada pelos separatistas pró-russos. A polícia e os procuradores holandeses mostraram imagens fotográficas e videográficas que, a seu ver, provam esta linha de investigação. Trata-se, garantem, de “provas legais e convincentes, aceitáveis em tribunal”.

O MH17 voava de Amesterdão para Kuala Lumpur, capital da Malásia, numa rota que sobrevoava a região de Donetsk, no leste da Ucrânia. A Rússia desmente, desde a tragédia, qualquer envolvimento no abate do avião. Moscovo utilizou o seu direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas (de que goza por ser membro permanente) para impedir a criação de um tribunal internacional para averiguar o caso.