Míssil que abateu o voo MH17 foi lançado por unidade militar russa, dizem investigadores. Rússia nega e aponta dedo à Ucrânia

O míssil que abateu o voo MH17 quando sobrevoava a Ucrânia em 2014 foi lançado de uma unidade militar russa, indicaram os investigadores internacionais esta quinta-feira.

Os investigadores “concluíram que o míssil Bouk-Telar que abateu o MH17 veio da 53.ª brigada antiaérea baseada em Koursk, na Rússia”, anunciou Wilbert Paulissen, da Polícia Nacional Holandesa, um dos integrantes da equipa que investiga o caso.

“A 53.ª brigada faz parte das forças armadas russas”, acrescentou Paulissen durante uma conferência de imprensa na Holanda, referindo que as conclusões foram tiradas após a análise detalhada de imagens de vídeo e fotos.

Já o procurador holandês Fred Westerbeke disse que os investigadores têm "feito grandes progressos com a identificação de cerca de 100 pessoas envolvidas no facto", mas disse também que a investigação "ainda não acabou”.

Wilbert Paulissen disse que "não se pode confirmar porque o míssil foi lançado" contra o avião e também não quis dar os nomes das pessoas identificadas, mas disse que estas "serão levadas perante a justiça holandesa", que julgará o que aconteceu quando a equipa de investigadores terminar o seu trabalho.

A Rússia já respondeu e insistiu que o derrube do avião é da responsabilidade da Ucrânia, “A parte russa apresentou às forças de segurança holandesas provas exaustivas que demonstram inequivocamente o envolvimento [dos sistemas] Buk ucranianos [e não russos] no derrube do avião de passageiros Boeing proveniente da Holanda”, indicia um comunicado do Ministério da Defesa russo, numa referência ao míssil que atingiu o aparelho, que sobrevoava a região de Donetsk.

Os militares russos acusaram a equipa de investigadores de “ignorarem em absoluto os testemunhos de pessoas que vivem nas zonas populacionais mais perto do local do sinistro, que apontam que o míssil foi lançado a partir de território controlado pelas Forças Armadas ucranianas”.

Em setembro de 2016, os investigadores internacionais já haviam concluído que o míssil havia sido lançado da Rússia, mas não disseram quem o havia disparado.

O voo MH17 saiu de Amesterdão, na Holanda, e tinha como destino Kuala Lumpur, na Malásia, quando foi atingido por um míssil a leste da Ucrânia, a 17 de julho de 2014. Todos os 298 passageiros e tripulantes morreram no acidente. A Rússia negou desde o primeiro dia o seu envolvimento no ataque ao avião.