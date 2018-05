Martin Luther King “orgulhoso” de Donald Trump? Filha diz que ficaria “extremamente perturbado”

A filha de Martin Luther King, Bernice King, refuta a ideia de que o seu pai teria orgulho do Presidente dos EUA, Donald Trump. O ex-conselheiro de Trump, Steve Bannon, disse esta quarta-feira à BBC que o ícone dos direitos civis teria aprovado as políticas económicas do residente atual da Casa Branca. No Twitter, a filha acusou Bannon de ter usado “perigosa e erroneamente” o nome do pai, acrescentando que Luther King ficaria “extremamente perturbado” com os acontecimentos recentes.

Em entrevista ao programa “Newsnight”, Bannon afirmou: “se olharmos para as políticas de Donald Trump, qualquer um... Martin Luther King... ficaria orgulhoso dele, do que está a fazer pelas comunidades negra e hispânica ao nível do emprego”. Luther King aprovaria a entrada no mercado de trabalho de “jovens negros, homens e mulheres”, sublinha. “O desemprego mais baixo que tivemos na História, os salários começam a aumentar entre a classe trabalhadora e finalmente estamos a acabar com a força de trabalho dos estrangeiros ilegais que entra e compete com eles todos os dias, destruindo as escolas e os serviços de saúde”, acrescentou Bannon, sublinhando que Luther King aprovaria “absolutamente”.

No Twitter, Bernice King disse que Bannon se apropriou do nome do seu pai, do seu trabalho e das suas palavras “perigosa e erroneamente”. “A afirmação de que o meu pai estaria orgulhoso de Donald Trump ignora completamente o compromisso do papá para que as pessoas de todas as raças, nacionalidades, etc. fossem tratadas com dignidade e respeito”, escreveu.

Bernice King escreveu ainda que “os comentários de Bannon são como alimentar alguém com calorias vazias, no sentido em que não apresentam a visão global de Martin Luther King como um humanitário global que se preocupava com o bem-estar de todas as pessoas”. Luther King nunca usaria termos “degradantes” como “estrangeiros ilegais” (“illegal aliens” em inglês) e nunca “colocaria um grupo contra outro na luta por justiça”, concluiu.