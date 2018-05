Líder supremo do Irão apresenta condições para continuar no acordo nuclear

As potências europeias devem proteger as vendas de petróleo iraniano das sanções dos EUA e devem continuar a comprar petróleo a Teerão. Os bancos europeus devem salvaguardar o comércio com o Irão. O Reino Unido, França e Alemanha não devem insistir em negociações sobre o programa de mísseis balísticos e atividades regionais do Irão, como exige Washington. Estas são as condições principais estabelecidas pelo líder supremo iraniano, Ali Khamenei, esta quarta-feira, para o Irão permanecer no acordo nuclear.

O ayatollah acrescentou que se os três países europeus não conseguirem assegurar estas condições, o regime de Teerão vai reiniciar o seu enriquecimento de urânio. Com a saída dos EUA, o Reino Unido, França e Alemanha têm tentado manter o acordo vivo, em contramão com a diplomacia norte-americana. Ainda no início da semana, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou que as sanções – suspensas com a assinatura do acordo em 2015 – seriam agora reimpostas, prometendo “uma pressão financeira sem precedentes sobre o regime iraniano”.

Segundo o acordo, entretanto rasgado pelos EUA, Teerão concordou em reduzir a sua atividade nuclear em troca do levantamento das sanções económicas. Agora, o líder supremo do Irão diz que já não há condições para negociar com os Estados Unidos. “A República Islâmica não pode lidar com um Governo que facilmente viola um tratado internacional, retira a sua assinatura e, num espetáculo teatral, se vangloria da retirada na televisão”, disse.

As condições de Ali Khamenei surgiram dois dias depois de Mike Pompeo ter definido as suas próprias condições para um eventual futuro acordo com o Irão. As condições americanas incluem a retirada das forças iranianas da Síria e o fim do apoio do regime de Teerão aos rebeldes no Iémen.