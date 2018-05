Espanha. Conhecidas as (pesadas) sentenças no caso Gürtel

Foram esta quinta-feira conhecidas em Espanha as sentenças no caso Gürtel. A Audiência Nacional, principal instância penal do país, condenou o empresário Francisco Correa a 51 anos de prisão, como cabecilha da trama de corrupção política que envolve o PP e que deu origem ao processo. Luis Bárcenas, ex- tesoureiro do Partido Popular, foi condenado a 33 anos de prisão, a que acresce o pagamento de uma multa superior a 44 milhões de euros, tendo à sua mulher, Rosalía Iglesias, sido decretada uma pena de 15 anos de prisão.

Ao todo, o tribunal condenou 29 dos 37 acusados a 351 anos de prisão. A decisão do tribunal, por dois votos contra um, dá como provado que que o partido (enquanto instância jurídica) e a ex-ministra da Saúde, Ana Mato, beneficiaram da atividade ilícita da trama. Mato terá de devolver 27.857 euros por viagens e prendas familiares pagas ao seu ex-marido, o antigo autarca de Pozuela de Alarcón, Jesus Sepúlveda, também ele condenado a 14 anos de cárcere”, avança o El País.

No centro do caso Gürtel estiveram os negócios realizados por Francisco Correa, figura da alta sociedade de Madrid, que teceu uma rede de contactos em municípios e comunidades autónomas governados pelo Partido Popular. Através de subornos e presentes caros Correa conseguia que lhe fosse adjudicada a organização de eventos do partido, bem como negócios imobiliários. Os lucros iam parar a contas secretas e paraísos fiscais.

Uma denúncia de José Luis Peñas, vereador do PP numa localidade próxima da capital espanhola, levou à intervenção da polícia, em 2007, o que pôs em marcha o processo. Só posteriormente se conheceu a sua real dimensão.