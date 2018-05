Coreia do Norte destrói túneis em centro de testes nucleares

A Coreia do Norte fez explodir os túneis no único lugar onde se realizavam testes nucleares, uma decisão que está a ser encarada como um sinal para tentar reduzir as tensões regionais, avança a “BBC”. Também a Yonhap, agência de notícias da Coreia do Sul, publicou a informação.

A intenção de destruir o local tinha sido assumida pelo regime norte-coreano no início deste ano, com vista a garantir uma aproximação diplomática com a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

Jornalistas estrangeiros em Punggye-ri relataram ter testemunhado uma enorme explosão, diz o mesmo jornal. Mas a presença de inspetores independentes não foi autorizada.

Os túneis foram destruídos numa série de explosões diante de cerca de 20 jornalistas internacionais escolhidos a dedo. Duas explosões terão sido realizadas de manhã e quatro à tarde.

Apesar dos passos que estão a ser dados, o ambiente diplomático voltou a ficar tenso, depois de na semana passada a Coreia do Norte ter ameaçado voltar atrás e falhar a cimeira prevista para Singapura, entre o seu líder, Kim Jong-un, e o Presidente dos EUA, Donald Trump, no dia 12 de junho.