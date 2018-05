Brexit. Reino Unido sai mas fica no sistema europeu de navegação por satélite? UE está dividida

A União Europeia (UE) está dividida quanto à decisão de excluir o Reino Unido do novo sistema europeu de navegação por satélite, o Galileo. Alguns Estados-membros foram sensíveis à causa britânica, na sequência da exclusão, no ano passado e sem aviso prévio, do país e das empresas inglesas de trabalhos futuros do Galileo.

A informação foi avançada esta quinta-feira pelo jornal “The Guardian”, que teve acesso a um documento oficial do Governo inglês relativamente às negociações com Bruxelas sobre o assunto. O Reino Unido alega que bloquear as empresas britânicas do projeto fará disparar os custos em mil milhões de euros e ameaçará a segurança nos dois lados do Canal da Mancha. Além disso, interromper o envolvimento britânico durante o período de transição constitui uma violação do relatório conjunto, acordado em dezembro entre a Comissão Europeia e o Reino Unido no quadro do Brexit, dizem os ingleses.

O Governo de Theresa May também terá ficado furioso com a alegação da Comissão de que o Reino Unido, como “terceiro país” depois de abandonar a UE, não pode ser confiável com o material sensível associado ao projeto. Na semana passada, o chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson, discutiu o assunto com o seu homólogo francês. De acordo com o jornal “The Times”, as preocupações já manifestadas por França são partilhadas por Espanha, Suécia, Holanda e países bálticos.

O Galileo é a resposta da União Europeia ao sistema de posicionamento global (GPS, na sigla em inglês) desenvolvido e controlado pelos Estados Unidos. O sistema, que terá usos civis e militares, foi comissionado em 2003 e deve ser concluído até 2020.

Os negociadores do Brexit alertaram entretanto para os riscos significativos para a economia e segurança europeias se a UE não assegurar um acordo especial sobre leis de partilha de dados depois da saída do Reino Unido. Na terça-feira, o Executivo britânico, através de Michel Barnier, o principal negociador europeu do Brexit, pediu um assento na comissão que aplica a legislação sobre dados às empresas e insistiu em ter um tratamento preferencial em relação a outros países que não pertencem à UE mesmo depois da saída. Na apresentação entregue a Barnier, as autoridades britânicas defendem que “o fluxo contínuo, ininterrupto e seguro de dados pessoais entre a UE e o Reino Unido é vital para todos os parceiros”.