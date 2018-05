Venda online de animais selvagens ameaçados continua elevada na Europa

A venda online de animais selvagens ameaçados é abundante em toda a Europa, revela um estudo do Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (IFAW, no acrónimo em inglês). As espécies comercializadas incluem chitas, orangotangos, ursos e muitas aves e répteis vivos.

Os investigadores do IFAW passaram um mês e meio a rastrear anúncios em 100 lojas virtuais em quatro países, o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Rússia. Resultado: mais de cinco mil anúncios, 12 mil itens à venda num valor total de quatro milhões de dólares (mais de três milhões de euros). Todas as espécies anunciadas são espécies cujo comércio é restrito ou banido pela Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção.

Quase 20% dos anúncios dizem respeito ao comércio de marfim. Segundo o estudo, o número caiu significativamente no Reino Unido e em França, enquanto na Alemanha se registou um acréscimo. Os comerciantes alemães desenvolveram novas palavras de código para mascarar as vendas, revela o estudo. O maior grupo, que representa 37% dos anúncios, é de répteis para o comércio de animais de estimação, com tartarugas vivas a serem vendidas em grande número. As aves ameaçadas também são comuns, representando 31% dos anúncios.

A maioria dos anúncios de animais vivos de grande porte foi encontrada na Rússia, onde os grandes felinos e os ursos são muitas vezes considerados símbolos de status social. Leopardos, chitas e onças, além de mais de 130 primatas vivos, foram encontrados em anúncios no mercado russo.

Os investigadores selecionaram 327 dos anúncios que lhes pareceram declaradamente ilegais e partilharam as informações com as autoridades policiais. Os grupos de proteção da vida selvagem têm trabalhado com grandes mercados online, como o eBay, para reduzir o comércio destes itens, e os resultados melhoraram quando comparados com um relatório anterior do IFAW, publicado em 2014.

Em março, 21 gigantes da tecnologia, como a Google, o Facebook e o Instagram, juntaram-se uma coligação global para acabar com o tráfico online de vida selvagem, comprometendo-se a reduzir em 80% até 2020 o comércio ilegal online de espécies ameaçadas.