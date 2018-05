Trump: decisão sobre realização de cimeira com Kim será tomada “na próxima semana”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou esta quarta-feira que será tomada “na próxima semana” uma decisão sobre se a histórica cimeira com o seu homólogo norte-coreano, Kim Jong-un, se realizará a 12 de junho, em Singapura, como inicialmente agendado.

“Relativamente a Singapura, vamos ver. E poderá acontecer, poderá mesmo acontecer. Mas seja como for, saberemos na próxima semana sobre Singapura”, disse Trump nos jardins da Casa Branca.

“Um dia, numa determinada data, acontecerá. Poderá ser a 12 de junho. Veremos”, acrescentou, depois de ter na terça-feira pela primeira vez referido um eventual adiamento da cimeira com o dirigente da Coreia do Norte, cujo principal ponto de agenda seria a desnuclearização.

Pouco antes das declarações do chefe de Estado norte-americano, já o secretário de Estado, Mike Pompeo, tinha dito que a realização de tal cimeira “depende, em última análise” de Kim Jong-un.

“Ele pediu este encontro, o Presidente aceitou reunir-se com ele, estou cheio de esperança de ver este encontro acontecer”, afirmou, perante uma comissão parlamentar.

O chefe da diplomacia confirmou também que, até indicação em contrário, a cimeira de Singapura “ainda está marcada para 12 de junho”.

As dúvidas sobre a concretização do encontro pairam desde a semana passada, quando a Coreia do Norte subitamente ameaçou não participar e cancelou conversações com a Coreia do Sul.

Pyongyang acusou Washington de querer obrigá-la a uma renúncia unilateral ao seu arsenal nuclear.