Republicanos convidados a analisar informações confidenciais do FBI, democratas ficam de fora

Dois membros republicanos da Câmara dos Representantes devem participar numa reunião para analisar informações confidenciais relacionadas com a sugestão do Presidente dos EUA, Donald Trump, de que o FBI tinha um agente infiltrado na sua campanha para as eleições de 2016. Na reunião desta quinta-feira não participam quaisquer democratas.

Segundo informação divulgada pela Casa Branca, os participantes da reunião serão Devin Nunes, presidente do Comité de Inteligência da Câmara dos Representantes, e Trey Gowdy, presidente do Comité de Supervisão da Câmara. O diretor do FBI, Christopher Wray, o diretor da Inteligência Nacional, Dan Coats, e o vice-procurador-geral adjunto, Ed O’Callaghan, também deverão estar presentes.

Os aliados mais próximos de Trump no Congresso têm pedido acesso a documentos classificados, acusando o FBI e o Departamento de Justiça de preconceito político contra o atual Presidente dos EUA em favor da antiga Secretária de Estado democrata, Hillary Clinton, durante a campanha para as eleições de 2016.

Pelo menos 18 republicanos assinaram uma resolução exortando o procurador-geral Jeff Sessions a nomear um conselheiro especial para investigar o Departamento de Justiça e o FBI, acusando-os de má conduta durante a campanha presidencial. Na segunda-feira, o Departamento de Justiça concordou investigar “quaisquer irregularidades” na atuação do FBI relativamente à campanha de Trump.

O Departamento de Justiça, o FBI e a investigação do conselheiro especial Robert Mueller à alegada interferência da Rússia nas eleições estão há meses debaixo de fogo. A retórica dos republicanos mais próximos de Trump intensificou-se depois de o Presidente ter sugerido que o FBI poderia ter plantando ou recrutado um informador na sua campanha presidencial para fins políticos.

Na terça-feira, um grupo de republicanos pediu a nomeação de um segundo conselheiro especial para investigar a alegada interferência russa nas eleições e as alegadas ligações à campanha de Trump.

As autoridades de Moscovo sempre negaram qualquer interferência eleitoral e Trump sempre rejeitou qualquer conluio entre a sua campanha e a Rússia, apelidando as investigações de caça às bruxas.