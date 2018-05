Philip Roth: “Quando vou para a cama à noite, sorrio e penso: vivi outro dia”

Com a morte de Richard Wilbur em outubro, Philip Roth tornou-se o membro mais antigo do departamento literário da Academia Americana de Artes e Letras, esse majestoso Hall of Fame no Audubon Terrace, em Manhattan norte, que está para as artes como Cooperstown para o basebol. Ele é membro desde que se recorda, num tempo em que a academia incluía figuras hoje praticamente esquecidas como Malcolm Cowley e Glenway Wescott - luminárias encanecidas de outra era. Recentemente, Roth juntou-se a William Faukner, Henry James e Jack London como um dos muitos poucos americanos nas edições francesas Plêiade (modelo para a Library of America nos EUA), e a editora italiana Mondadori também vai publicar a sua obra na sua série Meridiani de autores clássicos. Toda esta eminência tardia - que inclui ainda o prémio espanhol Príncipe das Astúrias em 2012 e ser nomeado comandante da Legião de Honra francesa em 2013 - parece ao mesmo tempo gratificá-lo e diverti-lo. "Veja lá isto", dizia-me ele o mês passado, segurando o volume da Mondadori, com a sua encadernação ornamentada e tão grosso como a Bíblia, onde se reúnem títulos como "Lamento di Portnoy" e "Zuckerman Scatenato". "Quem é que lê livros assim?".

Em 2012, quase a chegar aos oitenta anos, Roth anunciou que se tinha reformado da escrita. (Na verdade, tinha parado dois anos antes). Desde então, tem passado algum tempo a esclarecer as coisas. Escreveu uma carta longa e emocionada à Wikipedia, por exemplo, contestando a ideia revoltante, avançada pela enciclopédia online, de que não era uma testemunha credível da sua própria vida. (A Wikipedia acabou por recuar e refez completamente o artigo sobre Roth). Também está em contacto regular com Blake Bailey, a quem nomeou seu biógrafo oficial e que já reuniu 1900 páginas de notas para um livro que deverá ter metade desse tamanho. Mais recentemente, supervisionou a publicação de "Porque Escrever?", o décimo e último volume da edição da sua obra na Library of America. É uma espécie de varridela final e polimento do seu legado, reunindo uma seleção de ensaios literários dos anos 60 e 70; o texto integral de "Shop Talk", uma coleção de 2001 com conversas e entrevistas a outros escritores, muitos deles europeus; e uma secção de ensaios e discursos de despedida, vários publicados agora pela primeira vez. Não por acaso, o livro termina com a frase "Aqui estou eu" - quer dizer, entre capas.

Mas essencialmente faz a vida de um reformado no Upper West Side. (Quanto à sua casa no Connecticut, para onde costumava retirar-se para longos períodos de escrita, já só a usa no verão). Encontra-se com amigos, vai a concertos, verifica o e-mail, vê filmes antigos no FilmStruck. Há pouco foi visitado por David Simon, o criador de "The Wire", com quem está a fazer uma série em seis partes baseada em "A Conspiração Contra a América". Diz ter a certeza de que o seu romance está em boas mãos. A saúde de Roth é boa, embora ele tenha feito várias operações a um problema de costas recorrente. Parece bem disposto e satisfeito. Embora refletido, quando quer consegue ser bastante divertido.

Entrevistei Roth várias vezes ao longo dos anos, e o mês passado perguntei se podíamos voltar a falar. Como muitos dos seus leitores, interrogava-me sobre como o autor de "Pastoral Americana", "Casei Com um Comunista" e "A Conspiração Contra a América" veria este período estranho em que vivemos. E tinha curiosidade em saber como passava o tempo. Sudoku? Televisão diurna? Ele aceitou ser entrevistado, mas só por e-mail. Explicou que precisava de algum tempo para pensar no que queria dizer.

Daqui a uns meses vai fazer 85 anos. Sente-se um ancião? Como tem sido envelhecer?

Sim, daqui a uns meses sairei da velhice e entrarei na velhice profunda - deslizando cada vez mais profundamente até ao temível Vale da Sombra. Neste momento, é espantoso ainda estar aqui ao fim de cada dia. Quando vou para a cama à noite, sorrio e penso: vivi outro dia. E torna a ser espantoso acordar oito horas depois e ver que é de manhã e continuo cá. Sobrevivi mais um dia, pensamento que me faz voltar a sorrir. Adormeço a sorrir e acordo a sorrir. Dá-me muito prazer ainda estar vivo. Mais: quando isso acontece, como tem acontecido mês após mês e semana após semana desde que comecei a receber Segurança Social, produz a ilusão de que esta coisa nunca vai terminar, embora obviamente eu saiba que pode terminar num instante. É um pouco como jogar um jogo, dia sim dia não, um jogo de apostas elevadas onde para já, contra as probabilidades, continuo a ganhar. Veremos até quando a minha sorte durará.

Agora que se reformou, alguma vez sente falta de escrever ou pensa em desreformar-se?

Não. Porque as condições que me levaram a deixar de escrever ficção há sete anos não mudaram. Como digo em "Porque Escrever?", em 2010 tive uma forte impressão de que tinha feito o meu melhor trabalho, e tudo mais seria inferior. Já não estava na posse da vitalidade mental ou da energia verbal ou da condição física necessária para montar e suster um grande ataque criativo de qualquer duração e uma estrutura complexa tão exigente como um romance (...) Cada talento tem os seus termos - a sua natureza, o seu alcance, a sua força; também o seu fim, a sua duração, a sua vida (...) Nem toda a gente pode ser frutífera até ao fim.

Olhando para trás, como vê os seus mais de 50 anos como escritor?

Excitação e gemidos. Frustração e liberdade. Inspiração e incerteza. Abundância e vazio. Ir sempre em frente ou atabalhoar. O reportório diário de dualidades oscilantes que qualquer talento aguenta - e tremenda solidão, também. E o silêncio: 50 anos numa sala silenciosa como o fundo de uma piscina, extraindo, quando tudo corria bem, a minha dose diária mínima de prosa utilizável.

Em "Porque Escrever?", reimprimiu o seu famoso ensaio "Escrever Ficção Americana", onde argumenta que a realidade americana é tão louca que quase ultrapassa a imaginação do escritor. Disse isso nos anos 60. E agora? Alguma vez anteviu uma América como aquela em que vivemos hoje?

Ninguém que eu conheça previu uma América como a de hoje. Ninguém (exceto talvez o ácido H. L. Mencken, que descreveu a democracia americana como "a adoração de chacais por idiotas") podia imaginar que a catástrofe que atingiria os EUA no século XXI, o mais rebaixante dos desastres, surgiria não sob, digamos, o aspeto aterrador de um Big Brother orwelliano, mas sob a ameaçadoramente ridícula figura de commedia dell'arte de um bufão gabarolas. Quão ingénuo fui nos anos 60 ao pensar que era um americano a viver em tempos absurdos! Quão pitoresco! Mas, afinal, o que é que eu podia saber em 1960 sobre 1963 ou 1968 ou 1974 ou 2001 ou 2016?

O seu romance de 2004, "A Conspiração Contra a América", parece hoje estranhamente presciente. Quando saiu, algumas pessoas viram-no como um comentário à Administração Bush, mas não havia nem de longe tantos paralelos como parece haver hoje.

Por muito presciente que "A Conspiração Contra a América" lhe possa parecer, há com certeza uma enorme diferença entre as circunstâncias políticas que invento lá para os EUA dos anos 40 e a calamidade política que tanto nos consterna hoje. É a diferença em estatura entre um Presidente Lindbergh e um Presidente Trump. Charles Lindbergh, na vida como no meu romance, pode ter sido um genuíno racista e um antissemita e um supremacista branco com simpatia pelo fascismo, mas também era - devido ao extraordinário feito do seu voo transatlântico solitário aos 25 anos - um autêntico herói americano, 13 anos antes de eu o pôr a vencer a presidência. Historicamente, Lindbergh foi o jovem piloto corajoso que em 1927, pela primeira vez, voou non-stop através do Atlântico, de Long Island até Paris. Fê-lo em 33,5 horas, num monoplano com um único motor e um único lugar, assim se tornando uma espécie de Leif Ericson do século XX, um Magalhães aeronáutico, um dos primeiros expoentes da era da aviação. Trump, por comparação, é uma fraude maciça, a soma maligna das suas deficiências, destituído de tudo exceto a ideologia oca de um megalomaníaco.

Um dos seus temas recorrentes tem sido o desejo sexual masculino - desejo contrariado, em metade das vezes - e as suas muitas manifestações. O que acha do momento em que parecemos encontrar-nos, com tantas mulheres a dar a cara e a acusar tantos homens muito conhecidos de assédio sexual e abuso?

Conforme indica, enquanto romancista não sou estranho às fúrias eróticas. Homens envolvidos em tentação sexual é um dos aspetos das vidas masculinas sobre os quais escrevi em alguns dos meus livros. Homens recetivos ao apelo insistente do prazer sexual, acossados por desejos embaraçosos e pela persistência da luxúria obsessiva, enfeitiçados até pela atração do tabu - ao longo das décadas, imaginei um pequeno grupo de homens perturbados exatamente por essas forças inflamatórias, com as quais têm de negociar e lidar. Tentei não fazer compromissos ao retratar cada um desses homens como ele é, cada um como se comporta, excitado, estimulado, esfomeado nas mãos do fervor carnal e enfrentando o conjunto de dilemas psicológicos e éticos que as exigências do desejo apresentam. Não fugi à dureza dos factos do porquê e do como e do quando homens tumescentes fazem o que fazem, mesmo quando isso pudesse não estar em harmonia com o retrato que uma campanha de relações públicas masculina - se houvesse tal coisa - poderia preferir. Entrei não apenas dentro da cabeça masculina mas na realidade dessas pulsões cuja pressão obstinada, pela sua persistência, pode ameaçar a racionalidade de uma pessoa. Pressões às vezes tão intensas que podem chegar a ser sentidas como uma forma de loucura. Em consequência, nenhuma das condutas mais extremas sobre as quais tenho lido ultimamente nos jornais me espantou.

Antes de se retirar, era conhecido por cumprir dias de trabalho muito, muito longos. Agora que parou de escrever, o que faz com todo esse tempo livre?

Leio - estranhamente ou não, muito pouca ficção. Passei toda a minha vida de trabalho a ler ficção, a ensinar ficção, a estudar ficção e a escrever ficção. Em pouco mais pensei até há cerca de sete anos. Desde então tenho passado boa parte do dia a ler História, sobretudo História americana mas também História europeia moderna. A leitura substituiu a escrita e constitui a maior parte da minha vida mental, o seu estímulo.

O que tem andado a ler ultimamente?

Desviei-me um pouco e tenho abordado uma coleção heterogénea de livros. Li três obras de Ta-Nehisi Coates, dos quais a mais eloquente, do ponto de vista literário, é "The Beautiful Struggle", a sua memória de um desafio de infância pelo seu pai. Ao ler Coates, tomei conhecimento de uma obra de Nell Irvin Painter, o compêndio provocadoramente intitulado "The History of White People". Painter trouxe-me de volta à História americana, a "American Slavery, American Freedom" (escravatura americana, liberdade americana) uma grande história académica daquilo a que Morgan chama "o casamento da escravatura e da liberdade" tal como existia na Virgínia dos inícios. Morgan levou-me sinuosamente a ler os ensaios de Teju Cole, embora não antes de eu fazer um grande desvio para ler "O Desvio", sobre as circunstâncias em que foi descoberto no século XV o manuscrito do subversivo "Sobre a Natureza das Coisas", de Lucrécio. Isso levou-me a atacar parte do longo poema de Lucrécio, escrito algures durante o primeiro século depois de Cristo, numa tradução em prosa de A. E. Stallings. Daí passei para o livro de Greenblatt sobre como Shakespeare se tornou Shakespeare, "Will in the World". Como é que no meio de tudo isto acabei por ler e apreciar a autobiografia de Bruce Springsteen, "Born to Run", não consigo explicar, exceto dizendo que parte do prazer de ter agora tanto tempo à disposição para ler o que me aparece no caminho é que isso conduz a surpresas não premeditadas.

Cópias de livros em pré-publicação chegam regularmente pelo correio, e foi assim que descobri "Pogrom: Kishinev and the Tilt of History", de Steven Zipperstein. Ele aponta o momento no início do século XX em que o destino dos judeus se tornou fatal de um modo que anunciava o fim de tudo. "Pogrom" levou-me a descobrir um livro recente de história interpretativa, "The Jewish Century", onde Yuri Slezkine alega que "a Era Moderna é a Era Judia, e o século XX, em particular, é o Século Judeu". Li "Impressões Pessoais", de Isaiah Berlin, os seus ensaios-retratos sobre o elenco de figuras influentes do século XX que ele conheceu ou observou. Há uma aparição de Virginia Woolf em todo o seu génio aterrador e há páginas especialmente fascinantes sobre o encontro inicial à noite, numa Leninegrado devastada pelos bombardeamentos, com a magnífica poetisa russa Anna Akhmatova, então na casa dos 50, isolada, solitária, desprezada e perseguida pelo regime soviético. Escreve Berlin: "Leninegrado não era para ela mais do que um vasto cemitério, o túmulo dos seus amigos (...) O relato da tragédia sem alívio que era a sua vida ultrapassou tudo o que alguém jamais me havia descrito em palavras faladas". Falaram até às 3 ou 4 da manhã. A cena é tão comovente como qualquer coisa em Tolstoi.

Na semana passada, li livros de dois amigos, a pequena e sábia biografia de James Joyce por Edna O'Brien, e uma autobiografia excêntrica e cativante, "Confissões de um Velho Pintor Judeu", por um dos meus mais queridos amigos, o grande artista americano R. B. Kitaj. Tenho muitos queridos amigos mortos. Um certo número deles eram romancistas. Tenho saudades de descobrir os seus livros novos através do correio.

Exclusivo "The New York Times"/Trad. de Luís M. Faria