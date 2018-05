Morreu Philip Roth, um dos grandes escritores americanos, aos 85 anos

FOTO Philip Montgomery/The New York Times

Philip Roth, um dos grandes autores americanos, morreu aos 85 anos.

Segundo o jornal “The New York Times”, que cita um amigo próximo de Roth, o escritor morreu de insuficiência cardíaca congestiva.

Vencedores do Pulitzer, do National Book Award e do Man Booker International, entre outros prémios, os livros de Roth são inspirados na vida familiar judaica e nos ideais americanos.

“Pastoral Americana”, “O Complexo de Portnoy”, “Goodbye, Columbus”, “A Mancha Humana” e “A Conspiração Contra a América” são apenas alguns dos seus títulos mais célebres.

A sua carreira de sucesso começou logo em 1959 com a coleção de contos “Goodbye, Columbus”. Uma década mais tarde, Roth adquiria o estatuto de celebridade nos EUA, com o sexualmente explícito “O Complexo de Portnoy”. “Pastoral Americana” (1997) valer-lhe-ia o Pulitzer numa carreira prolífica de mais de 30 livros.