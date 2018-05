“Eu rezava todos os dias. Não dormia à noite”. Migrantes africanos resgatados na costa brasileira relatam viagem infernal

Carlinhos Pereira/Governo do Estado do Maranhão

Foram cinco semanas de viagem em condições absolutamente adversas. Um grupo de 25 migrantes africanos – que partiu de Cabo Verde em abril – foi resgatado este sábado por pescadores no cais de São José de Ribamar, no estado brasileiro do Maranhão, após a embarcação em que seguiam ter ficado cinco dias à deriva. Segundo os relatos de alguns migrantes, a travessia no Atlântico revelou-se um autêntico inferno.

“Eu rezava todos os dias. Não dormia à noite”, confessa Muctarr Mansaray, um dos migrantes citado pelo “Guardian”, que explica que dois cidadãos brasileiros garantiram que o trajeto seria relativamente fácil. Contudo, acabou por ser cheio de peripécias.

Os migrantes oriundos do Senegal, Nigéria, Serra Leoa e Guiné-Bissau estiveram no mar durante 35 dias, nos últimos sem água e comida. Tiveram que beber urina e água salgada para não desidratarem.

Durante o trajeto, enfrentaram uma tempestade, o motor da embarcação falhou e a vela ficou danificada. Elhadji Mountakha Beye, um migrante senagalês, ficou ferido na cabeça quando um mastro se partiu. Mostra-se desolado com a viagem que lhe custou 1000 euros e que empreendeu na esperança de encontrar um futuro melhor no Brasil. E continua a ser esse o seu sonho.

“Trinta e cinco dias nestas condições, é realmente uma sorte que ninguém tenha morrido”, admite Luís Almeida, chefe do departamento de imigração da polícia federal em São Luís, capital do estado do Maranhão.

De acordo com o responsável, alguns indivíduos estavam confusos e com cegueira temporária, devido à sobre-exposição solar prolongada. Os 25 migrantes foram observados por médicos e, nesta altura, aguardam que as autoridades avaliem soluções migratórias.

Entretanto, dois cidadãos brasileiros foram detidos e irão responder em tribunal por tráfico internacional de pessoas.