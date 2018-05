Estados Unidos excluem China de exercícios militares no Pacífico

Os Estados Unidos anunciaram esta quarta-feira a retirada de um convite enviado à China para a participação em exercícios militares no Pacífico, em protesto contra a militarização por Pequim de diversas ilhas disputadas.

“Temos provas claras do facto de a China ter deslocado mísseis antinavios e mísseis terra-ar, para além de equipamentos eletrónicos, para as ilhas disputadas das Spratleys, no mar da China”, indicou o tenente-coronel Chris Logan, um porta-voz do Pentágono.

“Retirámos o nosso convite à Marinha da República popular da China para o exercício” Anel do Pacífico (RIMPAC), acrescentou, numa referência aos mais importantes exercícios navais do mundo e nos quais participam de dois em dois anos perto de 30 países.

A edição deste ano deve decorrer entre 27 de junho e 02 de agosto.

“A China mantém que as construções nestas ilhas se destinam a garantir a segurança no mar, a assistência à navegação, as operações de busca e salvamento no mar e ainda a proteção dos pescadores”, prosseguiu o tenente-coronel Logan.

“Mas a deslocação destes armamentos apenas pode servir para uso militar” numa zona marítima por onde transita cerca de um terço do comércio mundial, acrescentou, antes de considerar que “o comportamento da China não é compatível com os princípios e os objetivos do exercício RIMPAC”.

A China participou em dois destes exercícios, em 2014 e 2016, e os que decorrem em 2018 assinalariam a terceira participação de Pequim.

Por motivos históricos, a China reivindica numerosas ilhas e recifes no mar da China meridional, designadamente o arquipélago das Spratleys, entre o Vietname e as Filipinas.

Em 2016, uma arbitragem internacional não foi favorável à China, enquanto os países vizinhos (Vietname, Filipinas, Malásia, Brunei) mantêm reivindicações que muitas vezes colidem.