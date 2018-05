E se a crise ou a guerra chegarem? A Suécia está preparada e enviou uma brochura com 20 páginas para os habitantes

A Suécia não entrou nas duas guerras devastadoras guerras mundiais do século XX, ficou quietinha junto ao Báltico, porém o futuro é incerto. Por isso, o Governo está a enviar uma brochura - "E se a crise ou a guerra vierem? - para todos os lares do país com o fim de permitir aos suecos que se prepararem para a guerra.

“O propósito desta brochura é ajudar-nos a preparar melhor para tudo, desde acidentes a condições meteorológicas extremas, ataques informáticos e conflitos militares”, explica o panfleto enviado aos cidadãos. “Embora a Suécia seja mais segura do que muitos países, ainda existem ameaças à nossa segurança e independência. Paz, liberdade e democracia são valores que devemos proteger e reforçar diariamente.”

A brochura, enviada para 4,7 milhões agregados familiares, está dividida em três secções: preparação para emergências, defesa total e sistemas de alerta.

Uma alínea dá indicações para o abastecimento das casas, que recomenda alimentos com prazos de validade mais alargados e que não exijam muita água na preparação - sardinhas, raviolis, massa, lentilhas e feijão, por exemplo -, ao guarda-roupa e acessórios ideais: roupas de lã, sacos-cama, velas, um rádio a pilhas ou energia solar, lista telefónica e um carregador de telefone que funcione no carro.

Ao todo são 20 páginas que antecipam e indicam como combater uma espécie de apocalipse. “Quando estamos sob ameaça, a nossa vontade para ajudar o outro é um dos nossos bens mais preciosos. Se estiver preparado, vai contribuir para melhorar a capacidade do país como um todo para fazer frente a um episódio de grande tensão”, pode ler-se no panfleto.

Segundo a BBC, a Suécia tem aumentado o orçamento da Defesa, argumentando com o estado atual da segurança na Europa, nomeadamente os desenvolvimentos na Ucrânia e as investidas russas. O recrutamento militar voltou a ser introduzido na sociedade sueca em 2017.