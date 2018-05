Chama-se Stacey Abrams e pode tornar-se a primeira governadora negra nos EUA

Stacey Abrams deu esta terça-feira um grande passo para se tornar a primeira mulher negra a chegar ao cargo de governador de um estado norte-americano. Ex-membro da Câmara dos Representantes pelo estado da Geórgia, Abrams ganhou as primárias do Partido Democrata e tornou-se a primeira mulher negra a ser nomeada para o cargo de governador.

Falta agora apurar o nome do candidato republicano que lhe fará frente nas eleições intermédias de novembro. O vice-governador do estado, Casey Cagle, venceu as primárias republicanas e enfrentará a 24 de julho o Secretário de Estado da Geórgia, Brian Kemp. Deste confronto sai o nome que disputará com Abrams o lugar de governador.

Se for eleita, Stacey Abrams torna-se a primeira mulher e a primeira pessoa de uma minoria étnica a liderar o estado sulista e profundamente conservador. E põe fim a um jejum de uma década e meia: desde 2003 que um democrata não ocupa a mansão do governador da Geórgia.

Foi no estado da Geórgia que Abrams começou a acumular uma série de conquistas históricas. Foi a primeira oradora afro-americana na cerimónia de graduação do seu liceu. Em 2006, foi eleita pela primeira vez para a Câmara dos Representantes do estado da Geórgia, tornando-se posteriormente a primeira mulher a liderar um partido na Assembleia Geral da Geórgia e o primeiro membro afro-americano a liderar a Câmara dos Representantes do estado.

É considerada uma estrela em ascensão na ala progressista do Partido Democrata, tendo captado muitas das atenções na Convenção Nacional do partido em 2016. Dando o seu apoio total à então candidata presidencial Hillary Clinton, Abrams fez um discurso galvanizador sobre a desigualdade económica, servindo-se da sua própria experiência.