Cada vez mais pessoas fogem à violência e perseguição na América Central

É com alarme que o ACNUR (Alto Comissariado da ONU para os Refugiados) denuncia o aumento súbito do número de pessoas em fuga à violência e perseguição na América Central.

“Muitos indivíduos em fuga de perigos reais” foi como Aikaterini Kitidi, porta-voz do ACNUR, em conferência de imprensa na sede, em Genebra, referiu as pessoas que constituem uma das mais recentes preocupações dos responsáveis por este Alto Comissariado. Mais de 249 mil requerentes de asilo e refugiados do norte do subcontinente registaram-se até ao final de 2017, o equivalente a um aumento de 58% nestes números relativamente ao ano anterior, ou 16 vezes mais pessoas do que no final de 2011.

O comunicado do ACNUR que decorreu do encontro com a imprensa em sede do ACNUR sublinha o apelo feito à comunidade internacional para que colabore na proteção destas pessoas, ajudando os países a lutar contra as causas deste deslocamento forçado de pessoas.

Além destes, também tem vindo a aumentar o número de candidatos a refugiado oriundos destes países em todo o mundo, que somaram 350 mil entre 2011 e 2017, 130.500 dos quais no ano de 2017.

A grande maioria dos que fogem de El Salvador, Guatemala e Honduras deslocam-se para norte, procurando proteção no Belize, México e Estados Unidos, ou, em quantidades crescentes, para sul, em direção à Costa Rica e ao Panamá. O grupo maioritário é constituído por mulheres vulneráveis e crianças que viajam sozinhas ou foram separadas das suas famílias.

O desespero é o fator de fuga apontado pelo comunicado do ACNUR, uma vez que as condições de exposição, em particular das mulheres, nos seus países de origem, aos altos níveis de assassínios obrigam as pessoas a empreender estas viagens durante as quais se expõem a abusos sexuais e exploração.

“Ouvimos repetidamente das pessoas que pedem proteção de refugiado, incluindo um núemro crescente de crianças, que são forçados a fugir à recruta para gangues criminosos armados e a ameaças de morte”, concluiu Kitidi.

Os comentários do ACNUR surgem menos de um mês após a administração norte-americana ter anunciado o fim do Estatuto Temporário de Proteção para os hondurenhos. As autoridades norte-americanas anunciaram em 4 de maio que mais de 50 mil hióndurenhos portadores daquele estatuto teriam 20 meses para abandonar os Estados Unidos, período a seguir ao qual serão deportados deportados, escreve a Al-Jazeera.