Buscas pelo voo MH370 terminam na próxima semana, anuncia Governo da Malásia

O novo ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Loke, anunciou esta quarta-feira que as buscas pelo voo MH370 da Malaysia Airlines, feitas por uma empresa privada dos EUA, terminam na próxima semana e não haverá mais extensões. A Ocean Infinity, com sede em Houston, tem procurado a aeronave-protagonista de um dos maiores mistérios da aviação do mundo. O avião desapareceu a 8 de março de 2014, com 239 pessoas a bordo, no trajeto entre Kuala Lumpur e Pequim.

“Esta manhã, levantei a questão na reunião ministerial e concordei em estender até 29 de maio”, disse o governante em conferência de imprensa. Questionado sobre se isso significava que não haveria mais extensões, o ministro respondeu afirmativamente.

Já o primeiro-ministro, Mahathir Mohamad, recentemente eleito, tinha anunciado que o seu Governo iria rever e possivelmente suspender o acordo com a empresa norte-americana. Em janeiro, o Executivo anterior tinha acordado pagar até 70 milhões de dólares (cerca de 59 milhões de euros) se a Ocean Infinity encontrasse o avião durante uma busca no sul do Oceano Índico que deveria terminar em junho.

O anúncio foi feito no final da primeira reunião do Conselho de Ministros desde que Mohamad assumiu o cargo a 10 de maio, e numa altura em que o Executivo se prepara para cortar nas despesas governamentais depois de rever os níveis de endividamento do país. O Voice 370, um grupo que representa os familiares das pessoas que seguiam a bordo do avião desaparecido, tinha pedido ao novo Governo que revisse todos os assuntos relacionados com o MH370, incluindo “qualquer possível falsificação ou eliminação de registos” relativos ao voo e à sua “manutenção”.

Piloto não provocou acidente

Ainda esta terça-feira, os investigadores tinham excluído a possibilidade de o piloto ter provocado a queda do avião propositadamente. Após alguma especulação nos últimos dias, as autoridades australianas mantêm a tese de que o piloto estaria inconsistente momentos antes do acidente.

Para os investigadores da Agência de Segurança de Transportes da Austrália, o avião estava fora de controlo quando se despenhou no sul do Oceano Índico. “Tomámos em consideração, de forma imparcial, todas as provas que conseguimos na altura. Temos alguns dados que nos permitem dizer que a aeronave estava sob controlo e que, nos últimos momentos, já não estava a ser controlada de forma bem-sucedida”, disse Peter Foley, diretor de investigação da agência australiana, citado pela BBC.

A hipótese de a queda ter sido intencional foi recentemente levantada por Larry Vance, investigador de acidentes de aviação, na edição australiana do programa de televisão “60 Minutos”. “O piloto estava a tentar matar-se, infelizmente estava a matar todos os outros que seguiam a bordo e fê-lo deliberadamente”, revelou o investigador canadiano, que recentemente lançou um livro sobre o desastre aéreo em que acusa os investigadores de falhas e de conclusões erradas.