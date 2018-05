Vice-Presidente dos EUA avisa Coreia do Norte: não brinquem com Trump

O vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, avisou o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que não deve “brincar” com o Presidente Donald Trump se o encontro de 12 de junho em Singapura se realizar. Em entrevista à FOX News, Pence disse esta segunda-feira que “seria um grande erro Kim Jong-un pensar que pode brincar com Donald Trump”.

Vários comentadores têm falado na possibilidade de o encontro histórico se transformar num fracasso constrangedor se Trump não conseguir fazer com que a Coreia do Norte abandone o seu programa de armas nucleares.

“Não penso que o Presidente Trump esteja a pensar em relações públicas, ele está a pensar na paz”, disse Pence, acrescentando que “não tinha dúvidas” de que o Presidente estava preparado para abandonar o encontro.

O modelo líbio

Na semana passada, Pyongyang ameaçou abandonar a cimeira entre o Presidente norte-americano e o líder norte-coreano se os EUA insistissem na sua completa desnuclearização. O regime ficou furioso depois de o Conselheiro de Segurança Nacional americano, John Bolton, ter sugerido que o “modelo líbio” poderia ser seguido na Coreia do Norte.

Em 2003, o líder da Líbia, Muhammar Kadhafi, concordou desistir do seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções contra o país. No entanto, acabaria por ser capturado e morto em 2011, no contexto da Primavera Árabe, pelo Conselho Nacional de Transição, apoiado pelo Ocidente.

Depois de repetir o aviso de Bolton de que se não houvesse acordo, poderia acontecer a Kim Jong-un o mesmo que aconteceu a Kadhafi, Trump pareceu querer emendar a mão. “O modelo líbio não é um modelo de todo em cima da mesa quando pensamos na Coreia do Norte”, disse então.

Pyongyang também responsabilizou os exercícios militares entre os EUA e a Coreia do Sul por um eventual cancelamento do encontro, tendo interrompido as conversações com o vizinho do sul. Esta terça-feira, o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, encontra-se com Trump em Washington para discutir planos para o encontro.

No domingo, o jornal “The New York Times” noticiava que o Presidente dos EUA estava a consultar assessores e conselheiros para saber se devia avançar com o encontro histórico do próximo mês.