Tribunal turco condena 104 militares a prisão perpétua

Um tribunal turco condenou esta terça-feira 104 militares a prisão perpétua, acusados de terem participado na tentativa de golpe de Estado de julho de 2016.

“Tentativa de derrubar a ordem constitucional” terá sido a expressão usada pelo tribunal, situado na província de Esmirna, no sudoeste do país, para justificar a ordem de prisão perpétua, diz a agência de notícias turca Anadolu. No total, 280 militares estão a ser atualmente julgados pela sua alegada participação no golpe que tentou depor, sem sucesso, o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, segundo números avançados pela “Al-Jazeera”.

Destes, 21 foram já condenados a 20 anos de prisão por “terem ajudado na tentativa de assassínio” de Erdogan e 31 foram condenados a uma pena de sete a 11 anos de prisão por “pertencerem a uma organização terrorista”.

Entre os mais de 100 militares que foram condenados a prisão perpétua encontram-se o ex-chefe do Estado-Maior da força aérea, Hasan Huseyin Demiraslan, e o chefe do Estado-Maior do Exército do Egeu, o general Memduh Hakbilen.

Mais de 240 pessoas morreram e mais de duas mil ficaram feridas na tentativa de golpe de Estado que o Governo turco alega ter sido preparada pelo líder religioso exilado nos EUA Fethullah Gülen, segundo números oficiais.

Na sequência do golpe, milhares de pessoas foram detidas e centenas de funcionários públicos considerados suspeitos foram afastados dos seus cargos e substituídos por outros mais próximos do Governo.