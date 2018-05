Presidente do Burundi no poder até 2034? 73% dos eleitores dizem “sim”

Quase três quartos dos eleitores do Burundi aprovaram por referendo uma nova Constituição que permitirá ao Presidente Pierre Nkurunziza permanecer no poder até 2034. A reforma constitucional, submetida aos burundienses na última quinta-feira, foi aprovada por 73% dos eleitores.

Segundo anunciou esta segunda-feira a Comissão Eleitoral do país, o “sim” a favor da revisão constitucional obteve 73,2% dos votos, enquanto o “não” não foi além dos 19,3%. A abstenção rondou os 3%, sendo contabilizados cerca de 4% de votos nulos num referendo com uma taxa de participação superior a 96%.

A nova Constituição permitirá a Nkurunziza, no poder desde 2005, reclamar dois novos mandatos de sete anos cada a partir de 2020. O chefe de Estado concentrará também nas suas mãos o poder executivo e o controlo total do seu partido, o CNDD-FDD (Conselho Nacional para a Defesa da Democracia — Forças para a Defesa da Democracia).

A oposição e as organizações de defesa dos direitos humanos dizem que a consulta foi realizada num clima de medo e intimidação, acusações rejeitadas pelo Governo, que garante que a votação decorreu de forma livre e justa. De acordo com a Human Rights Watch, pelo menos 15 opositores foram mortos nos últimos meses no Burundi por forças de segurança e apoiantes do partido no poder.

Os resultados definitivos deverão ser validados no prazo de nove dias pelo Tribunal Constitucional do país situado na região dos Grandes Lagos na África Oriental. O Burundi é considerado um dos países mais pobres do continente africano e do mundo.