Paquistão. Onda de calor já fez pelo menos 65 mortos em Karachi

Uma onda de calor já matou pelo menos 65 pessoas na cidade de Karachi, no sul do Paquistão, nos últimos três dias. A informação foi avançada esta terça-feira pela Fundação Edhi, uma organização de assistência social, que teme que o número de mortos possa aumentar com a persistência das temperaturas altas. Os termómetros chegaram esta segunda-feira aos 44ºC.

A agência de notícias Reuters lembra que a onda de calor coincide com falhas de energia na região e com o mês sagrado do Ramadão, durante o qual a maioria dos muçulmanos não come nem bebe durante o dia.

“Temos os corpos [das vítimas mortais] nas nossas instalações de armazenamento a frio, e os médicos da vizinhança disseram que morreram de insolação”, revelou à Reuters Faisal Edhi, diretor da Fundação Edhi, que gere as morgues e um serviço de ambulâncias naquela que é a maior cidade do Paquistão. O responsável acrescentou que as mortes ocorreram principalmente nas áreas pobres de Karachi.

O ministro da Saúde da província de Sindh, Fazlullah Pechuho, disse ao jornal “Dawn” que ninguém morreu de insolação. “Só os médicos e os hospitais podem decidir se a causa da morte foi um golpe de calor ou não. Rejeito categoricamente que pessoas tenham morrido devido a insolação em Karachi”, contrapôs o governante.

No entanto, as notícias mais recentes estão a provocar inquietação entre os paquistaneses, que temem uma repetição dos efeitos da onda de calor de 2015. Nesse ano, as morgues e os hospitais ficaram sobrecarregados, tendo-se registado, pelo menos, 1300 mortos devido às altas temperaturas.

As temperaturas em Karachi devem manter-se acima dos 40ºC até quinta-feira.