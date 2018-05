Jovem indiano preso por se ter convertido ao Islão

Numa sociedade fortemente tribal e conservadora, é o tipo de situação com potencial para gerar convulsões sociais perigosas

Um homem de 21 anos foi preso em Agra, no estado indiano de Uttar Pradesh, após converter-se ao Islão. De família hindu, terá anunciado à sua família que tinha mudado de religião e ia caçar com uma muçulmana. A família, juntamente com uma organização de direita, apresentou uma queixa às autoridades por “conversão forçada”.

A história de Ved Prakash, agora Aadil (mudou de nome quando se converteu) é ilustrativa das tensões sociais que esse tipo de questões pode gerar numa sociedade profundamente tribal e conservadora. O jovem trabalhava numa loja de móveis na vila de Nagla Patwari. Há oito meses, um colega tê-lo-á convencido a converter-se (assim diz a família de Prakash) prometendo casá-lo com a sua irmã.

Aadil nega ter sido obrigado. “Ninguém me forçou a converter-me. Abracei o Islão e não lamento de todo. O que há de errado nisso?” Segundo um superintendente da polícia, o jovem foi ao ponto de se submeter à cerimónia da circuncisão, fazendo-o voluntariamente.

Isso não impede o BJP, o partido fortemente pró-hindu que atualmente se encontra no Governo, de falar em conversão forçada. O seu secretário-geral em Aligargh exigiu “medidas estritas contra “quem obrigou o jovem a converter-se”. Um outro muçulmano amigo de Aadil chegou a ser preso, mas garantiu que só o conhece há umas duas semanas, tendo rezado algumas vezes com ele.

O artigo legal invocado é o 151 do Código de Processo Criminal, que se refere à prisão sem ser por ordem de um magistrado, efetuada para prevenir o cometimento de ofensas “reconhecíveis” que não possam ser evitadas de outra forma. Uma definição talvez mais ambígua do que a alegada conversão forçada de Ved Prakash, agora Aadil, que continua à espera de poder casar com a sua noiva.