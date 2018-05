Duas pessoas desaparecidas após colapso de prédio em obras em Madrid

O edifício está em obras e os desaparecidos são trabalhadores

Parte de um prédio de sete andares em Madrid colapsou esta terça-feira. “Faltam-nos duas pessoas”, anunciou Javier Barbero, responsável municipal pelos serviços de segurança, saúde e emergência, citado pela imprensa espanhola, confirmado o desaparecimento de dois construtores que trabalhavam no número 19 da rua General Martínez Campos.

O edifício estava em obras e os trabalhadores estavam no quinto andar quando o prédio abateu sobre o pátio interior do imóvel às 17h.“Caiu o piso do sétimo andar e arrastou os dos andares inferiores, deixando uma montanha de escombros sobre o teto de um pátio interior situado ao nível do segundo andar”, explicou dos serviço de socorro, citada pela Efe.

Os Serviços de Emergência Médica de Madrid (Summa) socorreram até agora um operário de cerca de 40 anos com um ferimento num cotovelo, indicaram fontes das Emergências 112, citadas pela agência noticiosa espanhola Efe.

Trata-se de um prédio com sete andares onde estavam a ser feitas obras de reabilitação, pelo que se encontrava vazio, à exceção dos vários operários que estavam a trabalhar no momento da derrocada.

A circulação foi cortada na rua General Martínez Campos, para facilitar os trabalhos dos serviços de emergência, e a Polícia Municipal instalou um perímetro de segurança na zona.