Dezenas de jornalistas japonesas alegam ter sido alvo de assédio

Dezenas de jornalistas japonesas alegaram ter sido alvo de assédio, muitas delas mais do que uma vez, segundo um inquérito realizado na sequência das acusações de má conduta sexual contra o vice-ministro japonês das Finanças, Junichi Fukuda.

Das 150 alegações de assédio denunciadas por 35 mulheres, um terço foi atribuída a funcionários do Governo japonês, deputados e agentes da polícia.

Segundo Mayumi Taniguchi, especialista em Estudos de Género na Universidade Internacional de Osaka, 40% dos casos ocorreram no local de trabalho destas jornalistas, ou seja, em jornais ou estações de televisão. Os restantes ocorreram noutros locais não especificados no inquérito e envolveram fontes jornalísticas e outros indivíduos também não especificados.

Uma das jornalistas entrevistadas, que trabalha para um jornal nacional, disse ter ouvido inúmeras vezes “comentários inapropriados” de um chefe da polícia. Os colegas de trabalho estavam a par da situação, mas ninguém terá feito nada para parar aquilo ou mesmo denunciado o caso.

Motivaram o inquérito as alegações de assédio sexual contra o vice-ministro japonês das Finanças, Junichi Fukuda, feitas por outra repórter japonesa que não foi identificada. O governante negou as acusações mas apresentou a sua demissão, alegando dificuldades em cumprir as suas funções devido às críticas que lhe foram dirigidas. Segundo a revista “Weekly Shincho”, que denunciou o caso pela publicação de partes de uma gravação áudio da conversa entre Junichi Fukuda e a jornalista, o dirigente político fazia com frequência comentários semelhantes a outras profissionais do meio em conversas privadas.

Taro Aso, ministro das Finanças, defendeu o vice-ministro e afirmou que o assédio “não é crime”. Shinzo Abe, o primeiro-ministro japonês, não o defendeu. Na verdade, ainda nem sequer se pronunciou sobre o assunto.

Chie Matsumoto, jornalista freelancer e porta-voz da recém-formada organização Women in Media Network Japan, criada com o objetivo de denunciar casos de assédio e abuso sexual no meio jornalístico, disse-se “nada surpreendida” com as conclusões do inquérito. “A nossa organização é formada por 90 mulheres e, destas, 19 foram já vítimas de assédio, seja pelos seus patrões, seja por entrevistados e fontes da polícia. A todas foi dito para esquecerem o que aconteceu já que o assédio, garantiram-lhes, faz parte do seu trabalho”, afirmou a jornalista ao britânico “The Guardian”.