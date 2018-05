Currículo do futuro ministro italiano levanta dúvidas: andou ou não na universidade que diz ter frequentado?

A referência ao currículo de Giuseppe Conte, escolhido pelos dois partidos mais votados nas eleições legislativas italianas para primeiro-ministro do país, só aparece a meio do artigo publicado pelo “New York Times”, mas não passou despercebida a ninguém e já há quem ponha em causa a integridade de Conte - e a sua capacidade para assumir o cargo a que foi proposto.

Depois de citar as declarações feitas por Luigi Di Maio e Matteo Salvini (líderes do Movimento 5 Estrelas, populista, e da Liga, extrema-direita, respetivamente) para justificar a escolha de Conte para primeiro-ministro e de descrever a experiência profissional de Giuseppe Conte, onde até agora havia pouca ou nenhuma política e muita academia (é atualmente professor de Direito Administrativo na Universidade de Florença), o “New York Times” refere o currículo de Conte do qual, segundo o jornal, consta a indicação de que terá frequentado universidades como Yale, Sorbonne, em França, e Universidade de Nova Iorque. Nesta última, terá “aperfeiçoado e desenvolvido os seus estudos” todos os verões entre 2008 e 2012, pelo menos durante um mês.

O jornal contactou a universidade para confirmar a informação, a universidade disse nunca ter tido um aluno com aquele nome e o problema surgiu logo aí. “Nos nossos registos não aparece nenhum aluno ou professor com esse nome”, respondeu uma porta-voz, Michelle Tsai, esclarecendo, contudo, que talvez Giuseppe Conte tenha participado num dos programas que têm a duração de apenas um dia ou dois que a universidades organiza, não mantendo registo dos participantes.

A resposta não convenceu a imprensa italiana e internacional, que já acusam ou dão a entender que Giuseppe Conte terá mentido sobre o seu currículo. O Movimento 5 Estrelas já veio defender o professor. “No seu currículo, Conte escreveu claramente que aperfeiçoou e desenvolveu os seus estudos na Universidade de Nova Iorque. Mas não ele não citou cursos nem disse que completou um mestrado na universidade”, diz um comunicado emitido pelo partido, segundo o qual as suspeitas levantadas sobre Conte mostram apenas que a “comunicação social tem medo do Governo de mudança”.

Caberá ao Presidente italiano, Sergio Mattarella, ter a última palavra sobre a escolha de Giuseppe Conte para primeiro-ministro de Itália. Mattarella convocou os líderes do Senado e Câmara dos Deputados para uma reunião, depois da qual anunciará a sua decisão.