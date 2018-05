Acordo nuclear. Chefe da diplomacia do Irão ataca EUA após ameaças com “sanções mais fortes da História”

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, condenou esta terça-feira os Estados Unidos por prometerem impor as “sanções mais fortes da História” ao país. As medidas apontadas pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, mostram que os EUA são prisioneiros das suas “políticas fracassadas” e vão sofrer as consequências, ameaçou o governante.

No Twitter, o chefe da diplomacia iraniana escreveu: “A farsa da diplomacia dos EUA é meramente uma regressão a velhos hábitos: aprisionada por delírios e políticas fracassadas – ditadas por interesses especiais corruptos –, repete as mesmas escolhas erradas e, por isso, colherá as mesmas más recompensas. Enquanto isso, o Irão está a trabalhar com os parceiros em soluções para um acordo nuclear pós-EUA”.

Mike Pompeo tinha prometido que as sanções americanas levantadas com o acordo de 2015 voltariam a ser impostas. Juntas, essas e novas medidas constituiriam “uma pressão financeira sem precedentes sobre o regime iraniano”, acrescentou. Qualquer novo acordo com o Irão exigirá, entre outras premissas, a retirada das forças de Teerão da Síria e o fim do apoio do regime aos rebeldes no Iémen, esclareceu o secretário de Estado.

Sem revelar que medidas adicionais Washington estava a considerar, Pompeo descreveu as sanções impostas na semana passada à chefia do banco central iraniano como “apenas o começo”.

“Não há alternativa”, repete União Europeia

A chefe da política externa da União Europeia, Federica Mogherini, também criticou os EUA, dizendo que Pompeo não conseguiu mostrar como abandonar o acordo nuclear de 2015 tornaria o Médio Oriente mais seguro. “Não há alternativa” ao acordo que o Presidente dos EUA, Donald Trump, rasgou no início do mês e a que a União Europeia continuará vinculada se o Irão cumprir os seus compromissos, acrescentou.

Apesar da posição oficial europeia, algumas das maiores empresas da Europa, que se apressaram a fazer negócios com o Irão depois da assinatura do acordo nuclear, veem-se agora no dilema de escolher entre investir no país ou negociar com os EUA.