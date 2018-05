Um homem sem experiência política: Giuseppe Conte proposto como primeiro-ministro de Itália

Giuseppe Conte: eis o nome proposto pelo Movimento 5 Estrelas e pela Liga para assumir o cargo de primeiro-ministro de Itália. Esta segunda-feira, os dois partidos apresentaram a sua proposta ao Presidente Sergio Mattarella, onze semanas após o resultado inconclusivo que saiu das eleições no país.

“Acho que podemos dizer que estamos perante um momento histórico: indicámos ao Presidente o nome que pode cumprir o acordo de Governo. Obviamente o objetivo é melhorar a vida dos italianos e nestes 80 dias impusemos um método: primeiro discutimos tópicos e depois nomes. Finalmente nasceu a terceira República”, disse Luigi di Maio, líder do partido antissistema Movimento 5, sem confirmar um nome proposto.

Só um pouco mais tarde, já do lado de fora do Palácio do Quirinal, residência oficial do Presidente, di Maio confirmou que já todos esperavam: “Giuseppe Conte vai ser primeiro-ministro de um Governo político, indicado por duas forças políticas, com

É professor de Direito nas Universidades de Florença e de Bolonha e tem de 54 anos. Considerado próximo do Movimento 5 Estrelas, Giuseppe Conte conta com um vasto currículo na área do Direito, mas não tem experiência política, refere o jornal “Corriere della Sera”.

Antes de se dedicar à carreira académica, Conte trabalhou enquanto advogado, tendo mais tarde ingressado em várias universidades de renome internacional, como a Universidade de Nova Iorque e a Universidade de Cambridge. Este docente de Direito “é visto como um candidato de consenso e um tecnocrata que é capaz de equilibrar as exigências dos partidos rivais”, escreve a Reuters.