Um homem sem experiência política: Giuseppe Conte proposto como primeiro-ministro de Itália

Giuseppe Conte: eis o nome proposto pelo Movimento 5 Estrelas e pela Liga para assumir o cargo de primeiro-ministro de Itália. Esta segunda-feira, os dois partidos apresentaram a sua proposta ao Presidente Sergio Mattarella, onze semanas após o resultado inconclusivo que saiu das eleições no país.

É professor de Direito nas Universidades de Florença e de Bolonha e tem de 54 anos. Considerado próximo do Movimento 5 Estrelas, Giuseppe Conte conta com um vasto currículo na área do Direito, mas não tem experiência política, refere o jornal “Corriere della Sera”.

Antes de se dedicar à carreira académica, Conte trabalhou enquanto advogado, tendo mais tarde ingressado em várias universidades de renome internacional, como a Universidade de Nova Iorque e a Universidade de Cambridge. Este docente de Direito “é visto como um candidato de consenso e um tecnocrata que é capaz de equilibrar as exigências dos partidos rivais”, escreve a Reuters.

em desenvolvimento