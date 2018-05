Próximo emprego de Obama? Produzir filmes e séries para o Netflix

Já lá vai mais de um ano desde que Barack Obama deixou de ser Presidente dos Estados Unidos. Há um ano a pergunta era: e agora, o que vai fazer? Desde então temos tido algumas respostas: participa em palestras e conferências, publica livros, aparece em programas... Esta segunda-feira, tivemos mais uma: vai produzir séries, filmes e documentários para o Netflix. O antigo chefe de Estado norte-americano assinou um contrato de vários anos com o serviço de streaming.

O anúncio foi feito pelo Netflix através do Twitter e, pouco depois, confirmado pelos Obama. Sim, porque Michele Obama também está envolvida no negócio e também ela vai produzir filmes, séries e documentários. Até agora, não conhecidos detalhes ou valores do contrato, sabe-se apenas que será uma parceria para durar alguns anos.

“Uma das coisas mais simples do serviço público que prestamos é conhecer pessoas fascinantes das mais diferentes áreas e ajudá-las a partilhar as suas experiências com uma maior audiência. É por isso que ambos estamos tão entusiasmados com a parceria com o Netlflix – esperamos cultivar e orientar vozes talentosas, inspiradoras e criativas que são capazes de promover mais empatia e compreensão entre as pessoas enquanto as ajudamos a partilhar as suas histórias com o mundo”, justificou Barack Obama num comunicado a que a “Chicago Tribune” teve acesso. Já a antiga primeira-dama fala no poder de contar histórias inspiradoras com capacidade de “nos fazer pensar no mundo de forma diferente e de nos ajudar a abrir a mente e o coração aos outros”.

Porquê eles? “São das pessoas mais respeitadas do mundo, altamente reconhecidas e estão numa posição que lhes permite descobrir de pessoas que podem fazer a diferença na comunidade e mudar o mundo para melhor”. A explicação é de Ted Sarandos, responsável pelos conteúdos da empresa.

Desde que deixaram a Casa Branca, os Obama têm participado em varias conferências como oradores. Já este ano, o casal assinou um contrato com a editora Penguin Random House para publicar livros quer de Barack, quer de Michelle. À semelhança do que acontece agora, não foram divulgados os preços envolvidos, mas a imprensa norte-americana estima que os direitos tenham sido comprados por cerca de 60 milhões de dólares (pouco mais de 50 milhões de euros).

Obama em Portugal

Em julho, Barack Obama vai estar no Porto como principal orador na “Climate ChangeLeadership Porto 2018 Summit”. O antigo Presidente dos EUA deverá alertar para os impactos e desafios suscitados pelas mudanças climáticas na agricultura. O objetivo da cimeira está muito centrado nas alterações climatéricas, até pelo seu impacto na evolução das sociedades.

O custo total da visita do de Barack Obama deve rondar um milhão de euros. O ex-Presidente fica no Porto apenas por algumas horas e não estão previstas entrevistas. Os convites para a conferência são limitados e exclusivos dos parceiros da iniciativa.

A cimeira de 6 de julho, durante a qual será lançado o "Porto Protocol", é uma conferência internacional cujo objetivo central é encontrar soluções práticas e testadas, umas a curto, outras a longo prazo, destinadas a contribuir para que o setor agrícola consiga encontrar defesas para as consequências das mudanças climáticas. Outros oradores já confirmados são Mohan Munasinghe, físico, académico e economista do Sri Lanka, vencedor do Prémio Nobel da Paz em 2007; Irina Bokova, ex-diretora-geral da UNESCO, e Juan Verde, Presidente da Advanced Leadership Foundation.