Presidente da Turquia foi a Saravejo reforçar o seu apoio antes das eleições

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, dirigiu-se este domingo a milhares de turcos expatriados em Sarajevo para reforçar o seu apoio antes das eleições do próximo mês. Erdogan pediu aos “turcos europeus que mostrem as suas forças ao mundo inteiro”. O chefe de Estado foi recebido calorosamente na capital da Bósnia em mais uma demonstração da popularidade de que goza no país, sobretudo entre os bósnios muçulmanos, que veem a Turquia como o seu principal protetor.

No entanto, segundo as agências internacionais de notícias, ao contrário de outras visitas ao país em que milhares de locais o foram apoiar, desta vez foram principalmente apoiantes de outros países, como a Áustria e a Alemanha, que acolheram Erdogan depois de chegarem de autocarro à ação de campanha.

O Presidente prometeu que o seu Governo trabalharia para dar oportunidades de emprego a cidadãos turcos que se tenham reformado no exterior e em novos programas para as crianças aprenderem turco. Erdogan também pediu aos seus apoiantes que participem ativamente na política europeia como forma de combaterem o sentimento anti-turco. “Vocês precisam de estar naqueles parlamentos em vez dos que traem o nosso país”, disse, citado pelo jornal “The Washington Post” e referindo-se aos deputados europeus de origem turca.

Saravejo é a única paragem da campanha de Erdogan na Europa. As autoridades da Áustria, Alemanha e Holanda anunciaram que não permitiriam ações de campanha nos seus países pelas eleições turcas. Mais de três milhões de turcos que vivem no exterior podem votar nas próximas eleições, já a partir de 7 de junho.

A Turquia vai a votos a 24 de junho, mais de um ano antes do que fora planeado. A eleição presidencial dará início a uma presidência executiva que concentra mais poderes nas mãos do Presidente, além de abolir o cargo de primeiro-ministro.