Nicolás Maduro reeleito Presidente da Venezuela, oposição queixa-se de fraude eleitoral

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi este domingo reeleito para outro mandato de seis anos numa votação marcada pelo boicote da oposição e pelas alegações de fraude eleitoral. A participação foi de apenas 46% numa sociedade atingida por uma escassez de alimentos decorrente de uma grave crise económica.

Com mais de 90% dos votos contados, Maduro tinha conseguido 67,7% (5,8 milhões de votos), enquanto Falcón não ia além dos 21,2% (1,8 milhões).

O principal candidato da oposição, Henri Falcón, rejeitou o resultado. “Não reconhecemos este processo eleitoral como válido. Temos de ter novas eleições na Venezuela”, disse. Já Maduro, com um cenário de fogo de artifício em fundo, afirmou a apoiantes que se concentravam no exterior do palácio presidencial em Caracas: “eles subestimaram-me”. Fontes governamentais garantiram que as eleições foram “livres e justas”.

A administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, fez saber que não reconheceria o resultado. Ainda antes da votação, a missão norte-americana nas Nações Unidas considerou o processo um “insulto à democracia”.

As eleições só deviam ter lugar em dezembro deste ano. No entanto, a Assembleia Nacional Constituinte, composta exclusivamente por apoiantes de Maduro, antecipou-as. Para a Unidade Democrática, a coligação da oposição, as eleições foram antecipadas para aproveitar as divisões dentro da coligação. Os seus dois maiores candidatos foram impedidos de concorrer e outros fugiram do país.

Apenas Falcón era visto como uma alternativa viável ao Presidente Maduro. Vindo do mesmo partido que Maduro, o Partido Socialista Unido da Venezuela, Falcón chegou a ser governador do falecido Presidente Hugo Chávez, mas em 2010 acabaria por abandonar aquela força política para se juntar à oposição.

Apesar do boicote, Henri Falcón decidiu concorrer às eleições num gesto que lhe valeu acusações de traição por parte de elementos da oposição.