Migrantes. Organizações humanitárias criticam abertura de centros “âncora” na Alemanha

Os chamados centros “âncora”, que o Governo alemão pretende criar em todo o país para acolher em massa os migrantes que aguardam resposta aos seus pedidos de asilo, serão um foco de tensão social entre estes e os habitantes locais e uma solução que porá em causa a imagem conquistada pela Alemanha como um Estado acolhedor, consideram as organizações humanitárias.

Estes centros, pensados para agregar todo o processo desde a chegada à eventual autorização de permanência ou deportação dos candidatos a asilo, representam uma viragem na política da Alemanha em relação aos migrantes. São também a resposta às muitas críticas internas, sobretudo das forças políticas mais à direita, que acusam o país de ser demasiado brando e permissivo em relação a esta matéria.

Um caso recente fez extremar as posições, depois de a polícia de Ellwangen ter sido forçada a abandonar um hostel quando se preparava para ir buscar um cidadão togolês de 23 anos, para o deportar para Itália. Os agentes foram atacados por um grupo de migrantes que, à força, impediram o cumprimento da ordem judicial. Só três dias depois, no final de abril, foi possível fazer o homem abandonar o local.

Até agora, os recém-chegados têm sido instalados em comunidades por todo o país. Mas o elevado número de pedidos de asilo recusados e a dificuldade em fazer cumprir as subsequentes ordens de deportação tornaram-se um problema de difícil resolução.

“Todos sabemos como é difícil deportar pessoas sem estatuto de proteção depois de elas se fixarem pelo país, criando raízes nas nossas cidades”, disse o ministro do Interior, Horst Seehofer, na semana passada.

Entre 2016 e 2017, mais de 406 mil pedidos de asilo foram recusados, mas o total de deportações ou saídas “voluntárias”, fruto da pressão das autoridades, mal ultrapassou as 49 mil pessoas. Muitas recorrem à justiça para tentar inverter as decisões ou ganhar tempo, o que engrossa a lista dos casos por resolver.

É por isso que os novos centros se apresentam como uma forma de acelerar as saídas, fazendo coincidir o momento da recusa de asilo com o início do procedimento de deportação. A intenção é ter estes centros inaugurados já este outono.