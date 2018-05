Confrontos na Ucrânia aumentam com relatos de mortos

Os confrontos entre as forças ucranianas e os rebeldes separatistas no leste da Ucrânia aumentaram na última semana, existindo já relatos de mortos, naquele que é o pior surto de combates deste ano, anunciaram hoje as autoridades.

A sede das operações ucranianas no leste anunciou que dois soldados foram mortos e outros quatro ficaram feridos em combates que ocorreram hoje perto de Yuzhnoye.

Os separatistas da região de Donetsk acusam a Ucrânia de ter utilizado artilharia pesada e tanques para bombardear zonas residenciais, referindo que quatro civis morreram e quatro ficaram feridos em confrontos na última semana.

Alexander Hug, responsável da missão de monitorização da Organização para a Cooperação em Segurança na Europa, disse que já tinha confirmado a morte de dois civis e três outros que ficaram feridos, acrescentando que “existem muitos mais casos que estão a ser analisados”.

“A última semana foi, em muitos aspetos, a pior que vivemos este ano”, disse Alexander Hug, acrescentando que já se registaram 7.700 violações do cessar-fogo.

O conflito no leste eclodiu depois da anexação da Crimeia por parte da Rússia e já matou mais de 10 mil pessoas desde abril de 2014. Um acordo de paz foi assinado em Minsk em 2015, que ajudou a diminuir as hostilidades, apesar de os confrontos continuarem.