China diz que não pode garantir fim de tensões comerciais com Washington

A China afirmou esta segunda-feira não poder garantir que as tensões entre Pequim e Washington, em torno de questões comerciais, não se repetirão, depois de o secretário de Tesouro norte-americano ter afirmado que as disputas foram "suspensas".

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lu Kang disse que os comentários de Steven Mnuchin revelam que ambos os lados querem evitar uma "guerra comercial". No entanto, acrescentou que "tendo em conta a crescente interação entre os dois países, não é possível assegurar que não surgirão mais fricções ou disputas no futuro".

Mnuchin disse no domingo que os dois lados "suspenderam a guerra comercial", depois de Pequim ter anunciado que vai importar mais produtos norte-americanos.

A declaração conjunta, difundida no domingo, ao fim de dois dias de conversações de alto nível entre China e EUA, em Washington, prevê uma suspensão na aplicação de taxas alfandegárias que atingiram as exportações de ambos os países.

"O consenso mais importante alcançado nestas negociações é de que as duas partes reconheceram que só através de consultas poderemos gerir adequadamente qualquer tipo de disputas", afirmou Lu.

Pelas contas de Washington, no ano passado, a China registou um excedente de 375,2 mil milhões de dólares – quase o dobro do Produto Interno Bruto (PIB) português – no comércio com os EUA.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, exigiu a Pequim uma redução do défice dos EUA em "pelo menos" 200.000 milhões de dólares, até 2020, visando cumprir com uma das suas principais promessas eleitorais.

Trump exigiu ainda que Pequim garantisse às empresas norte-americanas melhor proteção dos direitos de propriedade intelectual e o fim de subsídios estatais para certos sectores industriais estratégicos.

A declaração conjunta não refere, no entanto, medidas concretas sobre aqueles aspetos.