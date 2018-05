Campanha de imunização com vacina experimental contra ébola arranca na República Democrática do Congo

Funcionários de saúde na República Democrática do Congo iniciam esta segunda-feira uma campanha de vacinação numa tentativa de deter a disseminação do vírus mortal do ébola. A vacina experimental mostrou-se eficaz quando usada em ensaios limitados durante o surto de 2014-16 na África Ocidental. Pelo menos 25 pessoas já terão morrido durante o surto atual.

Na semana passada, a doença espalhou-se do campo para a cidade, alimentando receios de que seria cada vez mais difícil de controlar. O ministro da Saúde do país, Oly Ilunga Kalenga, anunciou então que o surto estava a entrar numa “nova fase”, “afetando agora três zonas, incluindo uma zona urbana”.

O governante referia-se a um caso detetado em Mbandaka, uma cidade com um milhão de habitantes, localizada a cerca de 130 quilómetros da zona onde os primeiros casos foram confirmados no início deste mês. A cidade é um importante centro de transportes, com várias rotas viárias para a capital congolesa, Kinshasa.

Esta é a nona vez que um surto de ébola é registado na República Democrática do Congo. Só em 2014, mais de onze mil pessoas morreram na Guiné-Conacri, Serra Leoa e Libéria por causa do vírus.