Brasileira apanhada em Deli com 106 cápsulas de cocaína no corpo

É a maior apreensão do género realizada na capital da Índia, segundo as autoridades

Uma mulher brasileira de 25 anos viajou de São Paulo para Nova Deli (Índia) com 106 cápsulas de cocaína escondidas no corpo. Detida à chegada com base numa informação, foi levada para um hospital, onde um exame de raios-X confirmou as suspeitas. Os factos aconteceram no dia 14 e foram agora anunciados publicamente.

“Este é o maior número de cápsulas de cocaína extraídas de qualquer engolidor de drogas profissional pelo departamento o NCB em Deli”, disse Vishwa Vijay, superintendente do Departamento de Controle de Narcóticos (NCB) em Deli. Além de a quantidade ser excecional, parece que a qualidade também o era, pois tratava-se de cocaína da Colômbia, bastante mais cara do que ‘crack’ habitualmente descoberto nessas situações.

A cocaína destinava-se a um gangue operado por africanos. A mulher tê-la-á engolido antes embarcar em São Paulo. As instruções eram para se instalar num hotel em Deli até ser contactada. Um nigeriano iria ter com ela ao hotel, e ser-lhe-iam pagos cinco mil dólares após concretizada a entrega.

Envolvida no tráfico pelo marido

Segundo as autoridades, a mulher já antes tinha visitado a Índia pelo menos três vezes, sempre com visto de turista. Ela contou que foi envolvida no negócio pelo seu segundo marido, traficante de droga no Brasil.

Quando as 106 cápsulas lhe foram extraídas, verificou-se que nela havia um total de 930 gramas de cocaína pura, com um valor estimado de 50 milhões de rupias (626 mil euros). Pese a dimensão pouco habitual da encomenda, situações afins não são raras.

Ainda no mês passado uma cidadã do Zimbabué foi apanhada no mesmo aeroporto com cerca de três quilos de drogas para festas. Nesse caso, as drogas encontravam-se na bagagem da mulher e tinham como destino final Manila, capital das Filipinas. O ponto de passagem seria Goa, a antiga colónia portuguesa que se tornou um popular destino de férias internacional.