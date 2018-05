Autoridades alemãs multam pais que levam filhos de férias antes de as aulas terminarem

É uma demonstração de quão a sério a questão da frequência escolar é levada no país

As autoridades alemãs têm andado num aeroporto da Baviera a abordar pais que levam de viagem as suas crianças dias antes de começarem as férias escolares. Na Alemanha a questão das faltas à escola é considerada muito séria, podendo levar a multas elevadas.

As escolas alemãs entram de férias no Pentecoste, o período que celebra a descida da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Maria. Nalguns estados há apenas um fim de semana alargado, mas na Baviera a interrupção das aulas dura duas semanas.

Segundo a revista Der Spiegel, a polícia bávara tem instado os pais a manter as suas crianças na escola até ao fim das aulas, "sem excepção". Mas nem todos o fazem, quer por motivos de disponibilidade pessoal quer para poupar dinheiro tentando viajar nos dias menos cheios.

"Sabemos deste fenómeno há muito tempo, e esta é uma das nossas tarefas. Se o professor insistir na presença das crianças, temos de as levar de volta", explicou um porta-voz da polícia.

No aerporto de Memmingen, os pais abordados começam por ser "gentilmente pressionados" a fornecer o nome da escola, a qual é então contactada. Caso se constate que as crianças não foram autorizadas a faltar, a multa pode chegar aos mil euros.

Alguns pais preferem simplesmente pagar, calculando que mesmo assim sai mais barato do que fazer a viagem uns dias depois. Ao que parece, nos últimos dias (as férias começam esta terça-feira) pelo menos dez famílias foram formalmente acusadas em situações do género.