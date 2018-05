Populistas unem-se para formar governo em Itália e França teme despiste do euro

O dirigente de extrema-direita da Liga, Matteo Salvini anunciou, este domingo, ter chegado a acordo com o partido antisistémico Movimento 5 Estrelas - vencedor das eleições realizadas a 4 de março - para a composição do próximo governo e para o nome do primeiro-ministro, a apresentar na segunda-feira ao Presidente italiano Sergio Mattarela. As repercussões desta aliança entre os dois partidos populistas fazem-se sentir internamente, mas também fora de portas.

Face a esta possibilidade, o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, veio a público afirmar que a estabilidade da zona euro fica “ameaçada se o próximo executivo italiano não respeitar as metas estabelecidas em relação à dívida pública e ao défice.

O M5S obteve um resultado que Luigi di Maio considerou “histórico”, com 31,79% dos votos para o Senado, par dos 32,20% para a Câmara dos Deputados, mas sem possibilidade de constituir governo sem o apoio de outra força política. E é aí que entra em cena o movimento radical da Liga do Norte. O partido de índole ultranacionalista, que fez uma campanha contra imigrantes e muçulmanos, conseguiu 18% das votações.

O líder da Liga revelou ter logrado um compromisso com Luigi di Maio, do M5S, no qual fica esboçado o nome do próximo chefe e ministros do governo transalpino. “Esperamos que ninguém vete uma escolha que representa a vontade da maioria dos italianos”, referiu Matteo Salvini.

Sem revelar a personalidade que poderá assumir o cargo de primeiro-ministro, Salvini descarta o cenário de ele ou Luigi Di Maio assumirem a função. A imprensa italiana avança que o líder da Liga deverá ficar à frente do Ministério do Interior, enquanto o candidato mais votado poderá ser o responsável pela pasta do Ministério do Trabalho ou do Desenvolvimento Económico.

A aliança entre os dois partidos assume-se como um “contrato de governo”, alicerçado na rejeição da austeridade e das “ordens” de Bruxelas, prometendo “firmeza” no combate à corrupção, o crime e a imigração. O documento prevê igualmente o alívio da dívida italiana em 250 mil milhões de euros

O hipotético desenho governamental já produz ecos internacionais e faz soar as sirenes da preocupação, com o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, em entrevista à rádio Europe 1, a advertir que “se o novo governo italiano assumir o risco de não respeitar os seus compromissos sobre a dívida, o défice e o saneamento da banca, é toda a estabilidade da zona euro que é ameaçada”.