O espaço é o limite para a impressão a três dimensões

A impressão em 3D é o catalisador da quarta revolução industrial. Há firmas nacionais na corrida

A linha que separa o mundo digital do físico está a ficar cada vez mais ténue. E a tecnologia de impressão em 3D é das que mais contribuem para acelerar a chamada quarta revolução industrial. De peças sobressalentes impressas a bordo de naves espaciais aos motores de automóvel, de pequenos gadgets de consumo até casas ou mesmo órgãos humanos, como rins, multiplicam-se os exemplos do impacto que esta tecnologia terá num futuro próximo.

Em breve os astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), quando estiverem em órbita, poderão imprimir tubos de suporte de vida a partir de uma impressora 3D criada em Portugal. O protótipo da impressora e o software foram desenvolvidos pela portuguesa Beeverycriative, que integra o consórcio internacional constituído pelas firmas Sonaca Space, OHB-System e Active Space Technologies. A empresa portuguesa anunciou terça-feira que o protótipo está a ser testado nos laboratórios da ESA.

“O objetivo é imprimir em situação de microgravidade, com polímeros de alta performance, peças sobressalentes e algumas ferramentas. Por exemplo, tubos de suporte de vida para os astronautas”, explica Mário Ângelo, chefe da equipa de investigação e desenvolvimento da Beeverycriative. Com o projeto MELT (sigla inglesa de fabrico de tecnologia experimental de camadas), a ESA pretende introduzir impressoras 3D na estação espacial e em futuros voos espaciais. “É mais fácil produzir no local do que esperar no espaço que a peça sobressalente lá chegue”, acrescenta Sérgio Moreira, diretor de marketing da empresa.

A mais rápida do mundo

Além das vantagens de custo e transporte, a impressão 3D reduz os tempos de produção e permite criar peças mais complexas do que os métodos tradicionais. “Dentro de pouco tempo, um vulgar comando de TV será impresso em casa e na hora”, acrescenta Mário Ângelo.

No outro lado do mundo e no mesmo dia, a australiana Titomic revelou ao “Financial Times” o desenvolvimento da mais rápida e maior impressora 3D em metal do mundo. A nova máquina destrona a da General Electric e “é capaz de criar componentes complexos para asas de avião com quase nove metros de envergadura ou quadros de bicicleta em metal em cerca de 25 minutos”, lê-se no jornal britânico.

Disrupção e criatividade

“A tecnologia de impressão em 3D vai provocar uma disrupção significativa nas áreas produtivas da indústria que vive da injeção de plástico através de moldes de aço. E elimina parte dos ciclos de produção”, afirma o diretor-geral da HP em Portugal, José Correia. “Para fabricar 300 mil parafusos, por exemplo, não é adequada, mas para tiragens até 50 mil é a solução. O 3D compensa mais do que os sistemas tradicionais.”

Mesmo em áreas com avanço tecnológico significativo, a impressão 3D introduz uma nova dimensão, ao permitir criar objetos cada vez mais personalizados e com tiragens reduzidas, como próteses médicas. José Correia aponta vantagens como a eliminação de excedentes, a redução de desperdício e a supressão dos custos de transporte e distribuição, com reflexos também em termos ambientais. “A tecnologia 3D vai ter um impacto significativo em todas as indústrias e segmentos de negócio.” A HP estima que o mercado da impressão 3D represente cerca de 10 biliões de euros já em 2020, com a produção a ultrapassar a construção de protótipos — o principal segmento de atividade — e a representar 35% do mercado.

“É provável que dentro de cinco a 10 anos se assista a um grande aumento da liberdade criativa, com o acesso a determinadas peças ou objetos”, diz. “Do mesmo modo que hoje trocamos conteúdos digitais — fotografia e música —, em breve trocaremos objetos, mas desmaterializados”, exemplifica. Uma revolução criativa provocada pelo fim dos limites dos métodos de construção tradicionais. “Quando for tão fácil criar um objeto como abrir uma app no telemóvel, vai haver sempre os que copiam, mas haverá sempre quem vai usar a imaginação.”