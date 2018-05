O dinheiro mau e o dinheiro que falta

Jogarias cartas com alguém que faz batota? A pergunta é-nos dirigida por Daniel Alejandro, venezuelano de 21 anos, e serve para justificar a decisão que tomou de não participar nas eleições que se realizam este domingo. O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, concorre para a reeleição e é quase certo que o consiga. Não esperando da nossa parte uma resposta a uma pergunta retórica, Daniel responde ele mesmo: “Não só sabes que o adversário tem por hábito fazer batota como o árbitro está comprado e decidirá a seu favor a cada momento do jogo. Como eu, muitas outras pessoas pensam assim e é por isso que se recusam a ir votar. Não acreditam que fará qualquer diferença ou que o seu voto tenha algum valor”.

A julgar pela avaliação da maioria dos organismos internacionais de análise económica, a Venezuela caminha no caminho de se tornar um Estado falhado. Por definição, isso acontece quando o Estado deixa de conseguir cumprir as suas tarefas. A água falha, a eletricidade falha, a comida rareia, os medicamentos esgotam e doenças erradicadas voltam a encher os hospitais, que não as podem tratar porque a água falha, a eletricidade falha, a comida rareia e os medicamentos esgotam. A inflação atingiu níveis que é difícil explicar sem imagens. Até ao fim de 2018, diz o FMI, estará nos 13.000%. O que é uma inflação a 13.000%? É por exemplo a história de Jesus Campos e a sua mulher Gabriela, que fazem malas de senhora entrelaçando bolívares, não fotocópias de bolívares, mas a nota em si e que as vendem na fronteira com a Colômbia. É, outro exemplo, seis ovos custarem 48.000 bolívares, ou todo o ordenado de um trabalhador fabril durante uma semana. É pelo menos um milhão de venezuelanos terem emigrado nos últimos dois anos e é as mulheres que cortam e vendem o seu cabelo por cerca de 50 cêntimos de euro na fronteira com a Colômbia.

As mentiras que o Império tece?

Visão completamente diferente é desenvolvida ao Expresso por Gustavo Borges, um chavista de um dos bairros mais pobres de Caracas, o 23 de Enero. Diz que metade do que se conta sobre as dificuldades do país são “mentiras dispersas nos vários meios de comunicação internacionais, que têm muito mais poder do que os venezuelanos”. Borges diz que “não há fome na Venezuela”. Também “não há ostras nem champanhe, não há Corn Flakes nem Nutella nem presunto espanhol”, mas “é esse o preço da independência e da revolução”. Ele é um dos muitos trabalhadores comunitários que asseguram que a comida fornecida pelo governo chega às zonas mais pobres da capital. É através dos CLAP (Comités Locais de Abastecimento e Produção), um sistema instituído por Maduro e que garante que a maioria das família recebe, à porta de casa, uma espécie de cabaz com os bens essenciais todas as semanas, que muitas famílias sobrevivem - mas “enquanto os gringos veem nisto pobreza e submissão a uma ditadura, nós vemos uma força extraordinária de um povo que não se deixa vergar, que não se vai submeter às regras do capitalismo e que, por isso, é totalmente livre e totalmente incompreendido”.

Para Borges, “a Venezuela é um país assediado, bloqueado, espezinhado pelas potências mundiais apenas por querer ser soberano”. “Esta firmeza, esta dignidade, é incompreensível para o resto do mundo e por isso têm de inventar mentiras”, argumenta. De alguma forma, Borges entende que viver com o essencial, sem luxos, é um preço pequeno a pagar pela revolução, que “devolverá por completo o país ao povo e aos trabalhadores”. Que a situação é difícil ele sabe, mas culpa “o bloqueio económico, as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela Europa e o empresário especulador”.

Nestas eleições, ele e “os milhões de chavistas” do país vão votar pela “continuidade dos pressupostos de justiça social contidos no chavismo” e para não perder “o que perderam os brasileiros, os argentinos” e para lutar contra “o ódio da direita interna e da direita internacional” e para “destronar o imperialismo”. Em vez de desunidos pela torrente de críticas e sanções internacionais, Borges considera que “o chavismo dotou o país de uma identidade cultural e política de tal firmeza” que nenhum inimigo conseguirá destruir, muito menos o imperialismo que “deixou cair a máscara mostrando as suas verdadeiras intenções invasivas e só conseguiu unir-nos mais contra um inimigo comum”.

A oposição a Maduro está enfraquecida. Os partidos que decidiram não participar na eleição para a Assembleia Constituinte, formada no ano passado no meio de uma grande controvérsia e composta unicamente por apoiantes de Nicolás Maduro, não sendo, por essa e outras razões, considerada legítima tanto pela oposição venezuelana como pela comunidade internacional, foram impedidos, como castigo, de participarem nestas presidenciais. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE), que tem sido acusado igualmente de falta de parcialidade, é formado por chavistas e foi este organismo que definiu como primeira data 22 de abril para a realização destas eleições. A oposição criticou, contestou, alegou não ter sido consultada, acusou Nicolás Maduro de estar, uma vez mais, a contornar as leis e, numa tentativa de chegar a um consenso, o Governo concordou em adiar as eleições um mês, para este domingo, 20 de maio - mas o que para Nicolás Maduro foi uma espécie de ato de bondade, representou para a oposição um gesto inconsequente e claramente insuficiente, de tal modo que a Mesa de Unidade Democrática (MUD), que agrega os partidos da oposição, decidiu boicotar as eleições, consideradas um “embuste”, e não apresentar um único candidato.

Em entrevista ao Expresso, Rafael Uzcategui, sociólogo e coordenador da organização não-governamental Provea, destaca várias irregularidades na organização das eleições, desde os “obstáculos” que o Governo criou à associação política até à decisão do Conselho Nacional Eleitoral de “ilegalizar diferentes partidos políticos sem razão aparente”. “A coligação Mesa de Unidade Nacional foi impedida de se apresentar unida às eleições e partidos como o Vontade Popular e o Pontes foram ilegalizados. Além disso, foram proibidos de participar nas eleições os principais opositores de Maduro, como Enrique Capriles e Leopoldo López. Outras iniciativas de partidos políticos, promovidas pelo chamado chavismo crítico ou dissidente, também foram impedidas de se inscrever no Conselho Nacional Eleitoral e apresentar candidaturas”, explica. No entender do sociólogo, “a data das eleições foi escolhida de maneira unilateral e arbitrária com o objetivo de beneficiar somente o governo e dificultar a participação de outros atores políticos”. “Foram suspensas outras atividades relacionadas com as eleições e limitada a observação nacional e internacional independente.”

Rafael Uzcategui diz ainda que foi estabelecido um prazo de apenas 20 dias para se proceder ao registo eleitoral, o que “deixou de fora quase dois milhões de potenciais eleitores que não puderam inscrever-se para votar” e “impediu outro milhão e meio que vive no estrangeiro de atualizar os seus dados”. Implementado há um ano, o chamado “carnet de la patria”, documento de identificação criado com o objetivo de conceder benefícios sociais aos venezuelanos, estará também a ser usado pelo Governo como “método de coerção” para levar os venezuelanos a votar em Maduro, sublinha o sociólogo. “É uma espécie de gratificação ou prémio que Nicolás Maduro lhes dá. O próprio Maduro confirmou isso quando disse, recentemente, que todos aqueles que usufruem do ‘carnet de la patria’ têm de ir votar”.

Henri Falcón: um único nome perigoso para Maduro?

Henri Falcón é um militar na reserva que cresceu na bonança do chavismo mas agora enfrenta, na oposição, todos os que antes eram seus companheiros políticos. Está em segundo lugar nas sondagens. Numa delas, realizada pela sua própria equipa junto da população, aparece 7 pontos à frente do atual Presidente. Mas noutras, como a conduzida pela empresa de sondagens Consultores 30.11, Maduro aparece com 48% contra 36,3% de Falcón. O próprio boletim de voto é um reflexo do domínio de Maduro na cena política venezuelana: os dez primeiros quadradinhos têm a cara de Maduro e o símbolo dos diferentes partidos que o apoiam. Só depois aparece Falcón e depois o pastor evangelista/estrela de TV Javier Betucci, que aparece com cerca de 11% na sondagem da Consultores 30.11 para a cadeia TeleSur. O principal adversário de ambos os homens será a apatia, gerada não só pelo estado de coisas como pela descrença no sistema.

Falcón saltou das fileiras dos precursores da “revolução bolivariana” para fazer parte da cúpula conhecida como G-7 da Mesa da Unidade Democrática (MUD), uma poderosa aliança antichavista que em 2015, nas eleições legislativas, derrotou o governo de inspiração chavista pela primeira vez em 20 anos. Não serviu de nada porque o Parlamento foi esvaziado do seu poder. A decisão de Falcón de se candidatar à presidência vai contra a decisão da MUD de não participar nas eleições e por isso alguns membros veem-no como traidor. Mas se há alguém que Maduro pode temer é ele. Além de propor a adoção do dólar como moeda da Venezuela com o objetivo de reduzir rapidamente a inflação, também quer o salário mínimo nos 75 dólares por mês. Políticas semelhantes funcionaram em países como El Salvador e o Equador, que estava no mesmo caos inflacionista quando adotou o dólar em 2000.

Para Rafael Uzcategui “o que tem mais possibilidades é Henri Falcón”. Isto porque, em vez de um rutura completa, “propôs a criação de um governo de transição e ser uma espécie de interlocutor entre os setores chavistas opositores para se formar um governo de unidade nacional”. “Desafio no futuro para um eventual governo da oposição seria dar início a um processo de regresso à democracia e uma reinstitucionalização dos diferentes poderes públicos no país; tomar decisões ao nível da economia que não sobrecarregassem os sectores mais vulneráveis e mais afetados pela crise; medidas corretivas e também de compensação para setores mais pobres.”

Já Moisés Naím, investigador do Carnegie Endowment for International Peace, é mais duro e mais descrente também. “Não sabemos porque estas eleições não são justas e transparentes. Nem sequer saberemos quantos votos Falcón terá exatamente porque a votação será aquela que o Conselho Nacional Eleitoral e o Governo decidirem que deve ser”, diz ao Expresso. E também tem alguma coisa a acrescentar sobre “a apatia do eleitorado”. “Se houvesse eleições em Portugal e tu soubesses que seria tudo forjado, com truques, armadilhas e manipulação, se tu decidisses não ir votar chamarias a isso apatia? Ou chamarias a isso uma manifestação contra algo que é inaceitável?”

Amanda Narvaez, habitante de Caracas com 53 anos, está com quem considera este voto um ato vão: “Não vou votar porque não considero estas eleições válidas e transparentes. Não foram oferecidas garantias por parte do Conselho Nacional Eleitoral e, além disso, este sufrágio foi convocado por uma assembleia, a Assembleia Constituinte, que eu não reconheço”, diz ao Expresso. “Temos um sistema eleitoral que favorece o regime. É óbvio que Maduro vai ganhar estas e todas as eleições em que participar, porque quando perde inventa novas leis para manter-se no poder. Isto é uma ditadura e estas eleições são uma farsa e eu recuso-me a participar nisso.”

Sondagens recentes sugerem que a taxa de participação nestas eleições será a mais baixa (cerca de 67,5% podem abster-se, segundo dados da Meganálisis) desde que Hugo Chávez foi eleito pela primeira vez presidente do país, em 1998, e Amanda Narvaez diz que isso se nota nas ruas, cafés, supermercados. “Não há ambiente de eleições. As pessoas estão desinteressadas, não acreditam nas eleições e a maioria nem sequer pensa em votar, mesmo nas zonas mais pobres. Estão mais preocupadas em arranjar comida do que em ir votar.”

Cerca de um milhão de venezuelanos deixaram o país nos últimos dois anos, segundo números da International Organization for Migration, num êxodo que tem como destino sobretudo a Colômbia (onde perto de 250 mil venezuelanos entraram desde agosto do ano passado e três mil continuam a chegar todos os dias), mas também outros países da América Latina, e que Tomás Páez, especialista em migração na Universidade Central da Venezuela, comparou com a crise dos refugiados sírios e dos rohingya em declarações ao “Washington Post”. Amanda Narvaez, que trabalha na área da comunicação empresarial, também espera sair em breve. “Viajei para a Colômbia no ano passado mas tive de voltar por razões pessoais. Tenciono sair definitivamente em breve para um país onde consiga arranjar trabalho e estou já a tratar dos papéis. Não tenho filhos mas tenho-me a mim e à minha mãe para manter e aqui é impossível fazê-lo. Os alimentos estão a preços exorbitantes, é impossível andar de transportes públicos, a água potável e a eletricidade falham e saio à rua sempre com medo de ser assaltada.”

O jovem que nos falou de estar dentro de uma espécie de jogo viciado, Daniel Alejandro, também quer sair do país. Trabalha como freelancer, criou uma marca de roupa masculina em 2014 mas não vende porque “as prioridades das pessoas passaram a ser outras”. “Sendo jovem, as possibilidades aqui são muito escassas para mim. Não consigo viver com aquilo que ganho. Aqui só se sobrevive por inércia. As pessoas estão em piloto automático, a única preocupação é pôr pão na mesa e passam a vida a tentar arranjar esquemas para o conseguirem. Vendem aquilo que já não usam e, muitas vezes, acabam com mais dívidas do que aquelas que já tinham.” Os seus pais já estão reformados e o que ganham, em conjunto, “dá para comprar 1kg de queijo”. O pai sofre do coração e a mãe tem problemas na cervical. “Ou compras medicamentos ou comes. Tens de estar sempre a fazer escolhas. Tens de escolher entre comer e comprar sapatos e às vezes precisas de comprar sapatos porque os que tens já estão velhos.”

Ana Daniela não esperou sequer por esta eleição para ver se as coisas mudam e emigrou para o Peru com o namorado. Vive na zona de La Molina, em Lima, era bailarina de dança árabe na Venezuela mas no Peru trabalha num ginásio. Diz que o meio “é mais pequeno e mais fechado” e por isso “ainda não conseguiu voltar a dançar”. Mas era impossível permanecer na Venezuela. “Saí da Venezuela porque queria começar uma vida a dois com o meu namorado e na Venezuela é muito difícil poupar. Alugar casa ou comprar é impossível, assim como comprar eletrodomésticos, incluindo um colchão para dormir. Além disso, além de ambos trabalharmos e ganharmos um pouco mais que o salário mínimo, apenas podíamos contribuir em casa para as despesas de alimentação. Assim, ao sairmos, também facilitamos as coisas aos nossos pais.” As eleições “são uma farsa e os candidatos são comprados com o Governo”, diz ao Expresso. “As pessoas à minha volta - e isso eu entendi ao mudar-me para o Peru - não sabem bem o que se passa na Venezuela, a gravidade do que se passa. Creio que a América Latina, em concreto, é muito comunista e as pessoas, sobretudo as que têm menos possibilidades, gostam de acreditar que há alguém que se preocupa com elas e não conseguem ver o quão nociva é esta ideologia. Há também muito ressentimento social e, por isso, a única coisa que lhes importa é que as pessoas com dinheiro deixem de ter dinheiro. Acho que esta mentalidade é algo cultural - prevalece esse pensamento de que o império é mau e que o dinheiro é mau”, explica, acrescentando que “o Governo não se preocupa com ninguém, não se preocupa que haja gente subnutrida a morrer nos hospitais e com falta de alimentos, não se preocupa com a insegurança”.